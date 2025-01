Autósok figyelem: ma lejár egy fontos határidő!

Jancsó Miklós is január 31-én hunyt el

A Kossuth-díjas filmrendező (Szegénylegények, Utolsó vacsora) 10 éve, 2014. január 31-én hunyt el. Jancsó az ötvenes években híradófilmek készítésével kezdte pályáját, 1958-ban pedig megrendezte első saját játékfilmjét, A harangok Rómába mentek címmel. Későbbi filmje, a Szegénylegények rengeteg fesztiválon nyert díjat, illetve kapott jelölést. Az 1970-es évek elején Olaszországban élt, 1975-től pedig színházi darabokat is rendezett. 1988-tól címzetes tanár a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, a kilencvenes évek elején pedig a Harvard Egyetemen is tanított. Jól felismerhető, egyedi képi stílusa miatt több külföldi rendező is példaképének tartja.

Négy helyen lesz véradás a hétvégén

Pénteken 7.00–19.00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.); 12.00–17.30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.); 12.00–18.00 óra között pedig a Vigyázó Sándor Művelődési Házban (1173 Budapest, Pesti út. 113.) lesz véradás. Vasárnap pedig 10.00–16.00 óra között a Duna Pláza I. emeletén a posta mellett (1138 Budapest, Váci út 178.) várják a segíteni szándékozó embereket.

Ilyen idő lesz a hétvégén

A Köpönyeg szerint pénteken a nap első felében változóan felhős idő várható, később azonban egyre több helyen megnövekszik a felhőzet. Csak néhol fordulhat elő futó zápor. Az északnyugati szél időnként megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum 9 fok körül várható. Szombat reggel több helyen párás, néhol ködös időre ébredhetünk. A délelőtti órákban a köd feloszlik, ezt követően változóan felhős idő várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul, nyugodt, őszi idő ígérkezik. Vasárnap pedig napközben erősen felhős idő valószínű, estétől pedig egyre több helyen alakul ki eső, zápor. Az északi szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csökken: már csak 5-7 fok valószínű.

Itt tilos megállni ma az V. kerületben

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz ma az V. kerületben. A rendőrség tájékoztatás szerint tilos megállni január 31-én 7 órától 12 óráig a Balassi Bálint utcában a Markó utca és a Stollár Béla utca között, az Olimpiai park oldalában.