TOP 5: Botrány Cegléden, támadják a duchennes Beni családját

November közepén sem volt hiány ropogós hírekből a Metropolon. Egy férfi a Facebookon mesélte el mi történt vele, és egyúttal meg is dorgálta az embereket a nemtörődömségük miatt. Csabának a napokban épp Cegléden volt dolga és az utcán sétált, amikor kiszúrt egy 10-12 év körüli kislányt, aki a járdán ült falfehér arccal. A barátnője vigyázott rá, de nem tudta, mit tehetne ebben a helyzetben. Sokan mentek el mellettük, és csak egyedül Csaba segített nekik. A férfi emberségből jelesre vizsgázott! „Stabil fekvő állapotba helyeztem a kislányt és a lábát megemelve, a szabad kezemmel segítséget kértem a mentőktől telefonon” – részletezte a hétköznapi hős a bejegyzésben.

TOP 5 cikk: a kislányt egy hős jótevő mentette meg / Képünk illusztráció: pexels.com

Támadják Beni családját

Az egész ország összefogott a duchennes Beniért, hogy összegyűlhessen neki a pénz a génterápia. A 4 éves gyermeknek a világ legdrágább kísérleti terápiájára van szüksége, ami meghosszabbíthatja az életét. Miközben a pénz gyűlik az 1,3 milliárd forintba kerülő kezelésre, a kisfiú családját csalással vádolják.

Volt, aki orvosi papírokat kért, mielőtt megkérné a »befolyásos barátait«, hogy utaljanak nekünk. Volt, aki ügyvédi papírt szerkesztett, hogy kifizeti az egészet és heteken át hitegetett minket.

– árulta el az anya.

A duchennes Beni családját támadják / Fotó: Metropol olvasó

Változások a BKK-nál

Heteken belül új fejlesztéssel frissül a BudapestGO. Várhatóan nem kell majd kódmatricák beolvasásával bíbelődni a felszállás előtt a pesti járatokon. A BKK közlése szerint „felszállás” gomb érkezik az applikációba, ezzel könnyebbé és gyorsabbá téve az jegyérvényesítést a felszíni járatokon. Hozzátették: a jegy- és bérletérvényesítés is egyszerűbb lesz, de egy másik jegyértékesítő módszernek búcsút inthetünk. Nem lesz NFC-féle jegyértékesítést, helyét átveszik a QR-kódos matricák.

Változások lesznek a BudapestGO alkalmazásban / Fotó: BKK/MÁV

Te tudtad?

Sokakat érdekelt az "ez lesz ma" cikkünk is, amely a többi között a magyar nyelv hivatalossá tételének történetéről is szólt. Idén 180 éve annak, hogy 1844. november 13-án törvényben mondták ki, hogy államnyelvvé válik a magyar nyelv. Előtte a latin volt a hivatalos nyelv, ám a törvénynek hála, ennek vége: többek között a kegyelmes királyi leiratok, előadások és válaszok, valamint a törvények is magyar nyelven íródhattak. A magyar Országgyűlés ennek emlékére végül 2011-ben szavazta meg a november 13-át a magyar nyelv napjának.