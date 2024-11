„Orvosi vizsgálatot orvosi vizsgálat követett” – rossz hírek érkeztek a kis „tükörgyerek” Mátéról, akinek ellentétes oldalon vannak a szervei

Máté különleges kisfiú, tükörgyerek. Teljes egészében ellentéte a többi gyereknek. Koraszülöttként látta meg a napvilágot, de akkor még senki sem sejtette, hogy milyen különleges kisfiú. Szülei három nap után haza is vitték a kórházból a kisdedet. Kiskorában azonban sokat betegeskedett, és nem úgy emelte a fejét ahogy kellett volna. Ekkor a védőnő tanácsára sokat fektették hason, de ekkor még semmi komolyra nem gyanakodtak.

Hároméves korában derült ki, hogy a kis Máté tükörgyerek Fotó: olvasói

Máté tükörgyerek

Hároméves volt a kisfiú, mikor elkapta a koronavírust, és köhögött. Orvosa Miskolcra utalta be a kórházba, ahol az elkészült röntgenképek láttán még az orvosok is elcsodálkoztak. Kiderült ugyanis, hogy ellentétes oldalon van a szíve, a mája és a gyomorhólyagja is. A diagnózis szerint a kis Máté különleges, úgynevezett tükörgyerek. Az édesanyjának innentől kezdve meg kellett tanulni fordítva gondolkodni.

Miután kiderült, hogy tükörgyermek, orvosi vizsgálatot orvosi vizsgálat követett. Azok eredményei is hideg zuhanyként értek minket. Kiderült, hogy a gyerekem gerincével is problémák vannak, nyak rövidülése és fej félretartása is van, ami annak köszönhető, hogy a gerincoszlopán két fél csigolya is található

– emlékszik vissza az édesanyja, akinek ekkor kellett szembesülnie azzal is, hogy a gyermekének egy veséje és két lépe van. Ezért egy egyszerű megfázás is nagy veszélyt jelent számára.

Legyen szó lázról vagy megfázásról, nem szedhet bármilyen gyógyszert. Azonnal a kórházba kell sietni vele, hogy laborvizsgálatot tudjanak elvégezni rajta. Máténak az izmai letapadása miatt folyamatosan gyógytornára van szüksége, hogy az állapotának a romlását késleltetni tudják

– mondja az édesanyja, Hajdú Adrienn, aki azt is hozzáétette, hogy nagyon ki van merülve az elmúlt néhány hónap feszített tempója miatt. Máté sajnos május óta négyszer került kórházba. Édesanyja úgy látja, mintha a kisfiú szervezete kezdene elfáradni, és fogékonyabb lett az utóbbi időben a betegségekre. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy Hajdúböszörménybe és Debrecenbe kell vinniük a kisfiút ortopédiai szakrendelésre. A következő nagy izgalom a család számára egy december 9-i döntés lesz. Ugyanis egy bizottság most fog határozni arról, hogy továbbra is ingyenes marad-e a kisfiú számára elengedhetetlenül fontos gyógytorna. Amennyiben azonban fizetniük kell érte, az a különféle egyéb kiadásokkal együtt hatalmas terhet jelent a hétéves kis Máté családjának.