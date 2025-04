Óriási veszekedéseket hoz a mai Mars-Plútó szembenállás

Most alapból is érzékenyebben reagál mindenre. A legjobb, ha a nyugalmat, a teljes kikapcsolódást választja, mert így minden feszültségből kimarad. Már csak ezért is megéri. Ha mégis útra kel, legyen nagyon óvatos a közlekedésben.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Lehet ma egy olyan szituáció, amikor minden tanács ellenére nagyon nehéz lesz megőrizni a nyugalmát. Valaki ugyanis hazudik önnek, vagy megpróbálja átverni. Hallgassa figyelmesen a többieket, és ha nem ért valamit, kérdezzen rá a részletekre. Ne hagyja magát félrevezetni!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Legyen körültekintő, mert lehetséges, hogy valaki megpróbálhatja becsapni. Ügyeljen rá, hogy ne dőljön be senki ígéretének. Ami túl szép, hogy igaz legyen, az biztosan buktatókat rejt magában. Ön sokkal okosabb és racionálisabb, és könnyedén kiszűri a hamis ígéreteket.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szombaton jó napja van, de nagyon érzi már a holnapi Mars-Plútó szembenállást, hiszen a Pútó a jegyében van. Lehet, hogy valaki manipulálni, provokálni akarja. Legyen résen, és ne engedje, hogy bárki kibillentse a nyugalmából. Egyszerűen engedje el a füle mellett bármit is mondjon.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nagyon szép napot jelez önnek a horoszkóp. Valahogy a konfliktusokból is könnyebben kivonja magát A holnapi Bika újhold sokkal nagyobb hatással van önre, ez pedig békés hangulatot hoz.