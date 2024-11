Ellenségeinknek se kívánnánk azt az érzést, amit egy becsületesen dolgozó brit papnak kellett átélnie. A London melletti Luton papja, Mike Hall ugyanis Észak-Walesbe látogatott néhány évvel ezelőtt, hogy kivegye az éves szabadságát. Mindössze néhány napja pihent a természet lágy ölén, amikor az egyik szomszédja felhívta, hogy értesítse, hogy égnek a lámpák az otthonában, és elhordták a bútorait ismeretlen férfiak. A lelkipásztor azonnal hazautazott, azonban megrázó tapasztalatban volt része: nem tudott bejutni a saját házába.

A férfi arra ért haza, hogy egy idegen ember újítja fel a házát, és az ő cuccait eltávolították az ingatlanból / Fotó: shisu_ka / Shutterstock (Illusztráció)

Mike atya így emlékezett vissza a nem mindennapi pillanatokra:

Megpróbáltam kinyitni a kulcsommal a zárat, de nem ment bele. Egy férfi nyitotta ki nekem az ajtót, és amikor benéztem, döbbenten vettem észre, hogy a házat teljesen kifosztották, és minden cuccom eltűnt

- árulta el a férfi a Uniladnek.

Most sok olvasónk azt gondolhatja, hogy a pap csak albérlő volt, vagy esetleg egy rokona nevén volt az ingatlan, de itt szó sincs ilyenről. Egy csaló rakta fel a házat eladásra kínálva, majd sikeresen eladta az épületet egy idegennek. Végül kétéves jogi huzavona után került csak vissza a férfi nevére az ingatlan, a megvásárlója pedig kártérítést kapott. Azonban a pap arról beszélt a lapnak, hogy két évig elhúzódó bírósági per ideje alatt senki nem lakott az épületben, és addig illegális házfoglalók költöztek be, és nem engedték, hogy hozzájuthasson a saját tulajdonához. Arról nem írt a lap, hogy ezt a problémát sikerült-e azóta orvosolnia.