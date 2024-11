Ma feltétlenül libát kell enni - már a rómaiak is így tettek ezen a napon!

Szent Márton és a libaevés

Szent Márton napját már a rómaiak is november 11-én ünnepelték. Ez a nap volt ugyanis a tél első napja, ilyenkor az új termésből és új borból lakomát tartottak, hogy jövőre is jó termés legyen. A lakoma része volt a liba is, vagyis Mars isten madara, ami latinul avis Matis. Ebből később pogány állatvágási ünnep lett, és így kerülhetett be a keresztény naptárba Márton madarának ünnepeként. A libaevés másik oka az lehet, hogy a legenda szerint amikor Szent Mártont püspökké akarták szentelni, a küldöttek elől a ludak óljába bújt, akik gágogásukkal elárulták, így 371-ben Márton végül püspök lett.

A Márton napi libafogyasztásnak egyszerű oka van.

A sok egyes megihlette a kereskedőket

Az 1990-es évek elején 4 egyetemista fiú találtak ki az egyedülállók (szinglik) napját, ami azért épp november 11-én van, mert a sok egyes (11.11.) első ránézésre egy csapat egyedülállóra emlékeztet. Ekkor még Bachelors’ Day-nek, azaz agglegények napjának hívták. Később ezen a napon bulikat is szerveztek az egyetemeken, ahol az egyedülállók ismerkedhettek, így lett november 11-e Single’s Day, vagyis szinglik napja. A ma már Double 11 (dupla tizenegy) névre hallgató „ünnep” azóta hasonló átalakuláson ment át, mint például a Valentin nap. A kezdetben az emberi kapcsolatokról szóló ünnep ma már a világ egyik legnagyobb internetes kiárusítása lett. A szinglik napja ugyanis egyben az év végi nagy leárazások első napja. Ezt követi majd nem sokkal a Black Friday.

Ezen a napon állapodtak meg a felek az első világháborúban a fegyverszünetről

Ez a nap a fegyverszünet napja az első világháborús fegyverszüneti megállapodás emlékére. Az iratot egy vasúti kocsiban írták alá 1918. november 11-én 11 órakor, ekkor értek véget hivatalosan a harci cselekmények a nyugati fronton. A háborús cselekmények ugyanakkor még nem értek véget aznap teljesen, Oroszország és a volt Oszmán Birodalom területén folytatódtak.

