Erre senki sincs felkészülve: brutális változást hoz hazánk időjárása

A november brutális hideggel csapott le, így mindenki kapott egy kis ízelítőt abból, mi is vár ránk télen. A fagyos reggeleknek köszönhetően előkerültek a téli csizmák, téli kabátok, vastag zoknik, kesztyűk és sapkák, de a jégkaparóknak is nagy hasznát veszi az, aki nem garázsban tartja az autóját. Most van egy jó és egy rossz hírünk. A rossz az, hogy a rövid kis ízelítőnél sokkal durvább tél is várhat ránk, a jó pedig az, hogy az utolsó őszi hónap elköszönésképpen még kedveskedik néhány kellemes nappal mielőtt végleg beköszönt a zord tél.

Most hoz csak igazi meglepetést az időjárás Fotó: pexels.com

Most mikor az utcára lépsz, még nehéz elképzelned, hogy néhány nap múlva újra búcsút inthetsz a hajnali fagyoknak, pedig nagyon úgy fest, hogy ez fog történni. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a fagyos reggelek egy rövid időre biztosan eltűnnek, sőt a nappali hőmérséklet is kedvezőbb lesz, mint az a cidri, amit a napokban megszoktunk. Érdemes kihasználni a november 16-17-ei hétvégére jósolt jó időt, ugyanis a hajnali 2-5 fok közötti hőmérsékletet, a nappali 12-13 fokos jó idő teszi még barátságosabbá. Bár hétfőn még marad a jó idő, több helyen némi eső zavarhatja meg a kellemes késő őszi időjárást, majd napról napra egyre inkább érezteti hatását a lehűlés.

Az extrémnek mondható hétvégi időjárás nem is olyan extrém, ha az ember a korábbi rekordokat is megnézi. A meteorológiai adatok szerint november 17-én a a melegrekord csúcstartója Baja, ahol ezen a napon 2000-ben 23.1 fokot mértek, míg a negatív rekordot ezen a napon Siófok tartja, hiszen 1908. november 17-én mínusz 18,2 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála. Tetszik vagy sem, az időjárás igen változékony, így jobb megbarátkozni azzal a gondolattal is, hogy kemény mínuszokkal is beköszönthet a tél, így talán még csábítóbb ez a néhány nap, ami most már biztosan az ősz utolsó nagy erőfeszítése lesz.