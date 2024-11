Bekeményít az ősz: 19 vármegyére adtak ki riasztást

Megállíthatatlanul közeledik a tél, az ősz is egyre barátságtalanabb arcát mutatja. A hétvégén is tapasztalt köd egyre nagyobb méreteket ölt: hétfőn Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegye kivételével az egész országra elsőfokú riasztást adtak ki.

A következő napokban köd nehezíti meg a közlekedést (Fotó: Pexels/Markus Spiske – Képünk illusztráció)

A helyzet kedden még rosszabbnak ígérkezik. Ahogy az alábbi ábra is mutatja, november 12-én az egész országra, mind a 19 vármegyére elsőfokú riasztást adtak ki a köd miatt, mely hat óránál tovább mindössze pár száz méterre csökkenti a látótávolságot.

Keddre 19 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást köd miatt (Fotó: met.hu)

Most pedig jöjjön a Köpönyeg.hu prognózisa!

Hétfő reggel sok helyen sűrű ködre számíthatunk. Napközben ködfelhős idő lesz, már inkább csak a keleti országrészben bukkanhat elő a nap. Helyenként szitálás és ködszitálás is előfordulhat. A reggeli órákban 0, délutánra 9 fok körüli hőmérséklet várható.

Kedden többnyire erősen rétegfelhős lesz az ég, reggel több helyen köd képződhet. Kisebb körzetekben a nap is kisüthet. A nap folyamán 9 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.

Szerdán erősen felhős vagy borult, párás idő várható, helyenként ködfoltokkal. Szitálás és kisebb eső is előfordulhat. A reggeli órákban 0, délután pedig csupán 8-9 fok körüli hőmérséklet valószínű.

Csütörtökön erősen felhős, borongós időre van kilátás, helyenként szitálás is előfordulhat. Az utak többfelé nyálkásak lehetnek, így fokozott óvatosság ajánlott a közlekedésben. A hőmérséklet mindössze 3 és 11 fok között alakul.