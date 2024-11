Mérnöki pontossággal szakad ketté az ország: kiadták a riasztást

Míg szombaton „csak” öt, vasárnap már hat (Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Zala), hétfőn pedig 10 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást köd miatt! Ez azt jelenti, hogy a nyugati országrészben tartós, hat órát meghaladó sűrű köd várható, melynek következtében a látástávolság pár száz méterre csökken. Ahogy az alábbi ábra is mutatja – hétfőn mérnöki pontossággal szakad ketté az ország a köd miatt:

A fél országra elsőfokú riasztást adtak ki köd miatt hétfőre (Fotó: met.hu)

A Köpönyeg.hu meteorológai portál prognózisa szerint ilyen idő várható a következő napokban:

Vasárnap a hajnali köd feloszlása után többnyire napos idő várható, de nyugaton és délnyugaton tartósan felhős területek is előfordulhatnak. Jelentős csapadék nem valószínű. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig körülbelül 11 fok lesz.

Hétfő reggel a köd és a rétegfelhőzet fokozatosan zsugorodik, és egyre több helyen napos, fátyolfelhős idő válhat jellemzővé, de nyugaton továbbra is tartósan felhős, borult maradhat az ég. Reggel gyenge fagyra, délután pedig körülbelül 10 fokra számíthatunk.

Kedden gyengén felhős, napos, illetve borult és párás területek egyaránt előfordulhatnak, csapadékra kicsi az esély. A hőmérséklet már csak 6 és 12 fok között alakul.

Szerdán változóan felhős és napos időszakok mellett tartósan felhős, párás területek is lehetnek, néhol kisebb eső sem kizárt. Az északkeleti, keleti szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű.