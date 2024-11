Dinók lepték el Budát, a Jurassic park a XI. kerületben vált valósággá - Képek

Mióta tud az emberiség a dinoszauruszokról, állandóan a fantáziájának tárgyai ezek ez egykor élt különleges lények. Nemcsak méreteik nyűgözik le a kicsiket és nagyokat, de köszönhetően olyan filmeknek, mint a Jurassic Park, vagy éppen a Jurassic World, egyre inkább el is tudjuk képzelni, hogy milyenek is lehettek, illetve mi lenne, ha az emberekkel együtt élnének. Olyan, mintha ezek a lények sosem akarnának kimenni a divatból, hiszen szinte minden gyereknek van egy dinós korszaka, amikor mindent megtanul, mindent tud az őslényekről és csak ilyen játékot kér a szüleitől. Vélhetően a gyermeki fantázia, a játékosság, illetve a környék színesítése is célja lehetett annak a személynek, vagy személyeknek, aki, akik egy sajátos dinó tanyát rendezek be a XI. kerület közkedvelt helyén, Újbuda belvárosában, az Allee bevásárlóközpont közvetlen közelében.

Az újbudai dinók békésen várják a feléjük látogatókat Fotó: Metropol / Bánkúti Sándor

A Budapest Szürreál Facebook csoportban adtak hírt először a különös jelenségről. A bejegyzés kivétel nélkül pozitív kommenteket kapott, sokan üdvözölték a dolgot.

Az alkotás készítője ki is írta, hogy ez bizony egy Dinó Simogató Fotó: Metropol

Óriási siker a Dinó Simogató

Az apró dinó park készítője ki is írta, hogy alkotása nem más, mint egy Dinó Simogató. A Metropol úgy érezte, hogy ezt a saját szemével is látni kell és bizony azt tapasztalta kollégánk a helyszínen, hogy a mini őslényparkot nem csak az arra járó gyerekek nézik meg és imádják, de még a felnőtteknek és az idősebbeknek is mosolyt csal az arcukra.