Advent: kezdődik a roham, itt van minden tudnivaló az ünnepről

Az advent a keresztény ünnepkör része, de immár "beépült" a magyar szokások közé, és a nagy többség megemlékezik róla, függetlenül attól, mi a vallása vagy éppen hívő-e.

December 1-én hivatalosan is kezdetét veszi az adventi időszak. Fotó: Mediaworks

Advent első vasárnapja: a karácsony napját megelőző 4. vasárnap

Mit jelent a keresztény kultúrkörben advent első vasárnapja? Ez a karácsony "hivatalos" napját, vagyis december 25-ét megelőző 4. vasárnap. Ekkor gyújtjuk meg az első gyertyát. A keresztények között is vannak kivételek: a görögkatolikusoknál például a hatodik vasárnaptól tartják az adventet. Az ortodox keresztényeknél egy negyvennapos böjt előzi meg az időszakot, úgy, mint húsvétkor.

Mi az eredete?

A hagyomány, vagyis az adventi időszak története egészen a 4. századig nyúlik vissza: a gallikán liturgiában a vízkeresztkor (január 6.) tartott felnőttkeresztelést megelőző négyhetes időszak volt az adventi időszak. Az 5. században aztán már a karácsony vált jelentősebb ünneppé, ezért ehhez kötődött az először hathetes, majd a négyhetes advent.

Meddig tart?

Az adventi időszak kezdete minden évben november 27. és december 3. közé esik, idén advent első vasárnapja december 1-jére esik. Az ünnepkör vízkeresztig, vagyis január 6. hétfőig tart.

Miért ilyen fontos a vasárnap?

A régi egyházi naptárban vasárnappal kezdődik a hét, ezért az advent négy hete is négy vasárnapig tart. Az első adventi vasárnap az egyházi év kezdetét is jelenti.

Mit jelent maga az advent szó?

Jelentése: eljövetel, és a latin adventus Domini kifejezésből származik az advent (ádvent, úrjövet) szó. Régebben egyes vidékeken kisböjtnek is nevezték ezt az időszakot. Ez az időszak a karácsonyt megelőző várakozás ideje, az Úr eljövetelének várása.

Az adventi gyertyagyújtás is hagyomány ilyenkor. Fotó: katarinag / Shutterstock

Milyen szokások vannak adventkor?

Régen böjtöltek is, ma már ez nem jellemző. Az 1800-as években még "szigorúbb" volt az ünnep: még esküvőt is csak külön engedéllyel lehetett ebben az időszakban tartani. Ma a hívők körében elsősorban az elcsendesedésről, a visszafogottságról, a több imáról és lelki olvasmányról, valamint a bűnbocsánat szentségéhez járulásról szól ez az időszak. Egy másik adventi szokásunkat sem tartják már sokan: a szentcsalád-járást, vagyis amikor minden nap más házhoz visznek egy szent családot ábrázoló képet, imákat mondtak, és kisebb szertartásokat mutattak be körülötte.