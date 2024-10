Három világnap és egy nemzetközi emléknap is van ma: te tudod, melyek ezek?

77 éve dőlt meg a hangsebesség rekordja

1947-ben ezen a napon repültek először a hangsebességnél is gyorsabban. Az addigi sebességrekordot Chuck Yeager amerikai berepülőpilóta döntötte meg X-1 kísérleti repülőgépével.

A kubai rakétaválság is október 14-én kezdődött

Egy amerikai kémrepülőgép felfedezte a szovjet atomrakéták telepítését Kubában 1962 október 14-én. Így kezdődött a kubai rakétaválság, ami október 28-ig tartott. A világ ekkor az atomháború kirobbanásának szélére került.

Megint párás időnk lesz

A www.koponyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn a hajnali pára- és ködfoltok eltűnése után többnyire napos idő várható, helyenként kevés fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 15-22 fok között valószínű.

Bryan Adams koncert lesz ma az MVM Dome-ban

Bryan Adams a világ egyik legjobb és legizgalmasabb előadójának hírében áll. 17 stúdióalbuma van, köztük utolsó lemeze, a So Happy It Hurts, amelyet Grammy-díjra is jelöltek. Az előadó 2024-ben ismét Európában koncertezik, melynek része a budapesti koncert, ami október 14-én lesz az MVM Dome-ban. Aki szeretne rá elmenni itt vehet jegyet.

Ma is izgalmas dolgok történnek majd az égen