Újabb utazási stopot rendelhet el a WHO: több halálos áldozatot is regisztráltak már

A Covid-időszak alatt sok szörnyűséget kellett átélnünk. A legborzasztóbb az emberi veszteség volt: sokaknak haltak meg a szerettei és sokan kerültek kórházba. Aggasztó időszak volt ez, ami ráadásul gazdasági visszaeséshez is vezetett. Számos területen korlátozva lettünk a járvány megakadályozása miatt: kijárási tilalmat, online oktatást és home office-t rendeltek el. Ezen túl nem utazhattunk szabadon bármilyen országba. Most újabb utazási stoppal fenyeget a WHO, Ruandába semmiképpen nem javasolt most utazni. Egy halálos, gyógyíthatatlan vírus kezdett el terjedni ugyanis ebben az országban. A Marburg vírus már nyolc halálos áldozatot szedett, 26 ember az életéért küzd, 300 ember pedig megbetegedett. Egy olyan esetről tudnak, aki kontaktusszemély volt és elhagyta az országot, így a terjedése is feltételezhető. Ebbe az országba tehát most nem javasolt utazni – írja a DailyStar.