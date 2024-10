Zárás után újra kinyit a Fővárosi Állat- és Növénykert ma: ez az oka

Ilyen halloweeni programokkal készül az állatkert

Ma napközben az októberi rend szerint lesz nyitva a Fővárosi Állat- és Növénykert, így 17 órakor bezárnak, 18 órakor pedig újra megnyitják a kapukat, már az állatkerti halloweenre érkező nagyközönségük előtt. Már a nyitás előtt is gólyalábasok várják majd az érkezőket a főbejáratnál, a kaput pedig személyesen Drakula tárja majd szélesre a látogatók előtt.

A halloweeni programoknak valamivel 22 óra után lesz vége / Fotó: Pexels/Toni Cuenca

A programok egy része állatos élményprogram lesz, az oroszlánfókák tréningjétől az elefántcsalád bemutatásán és a tevetalálkozón át egészen a merüléses cápaetetésig. Az est során három alkalommal tartanak a denevérek világát megismertető élő bemutatót a Varázshegyben. Többféle tüzes produkció, tűzzsonglőr bemutató, LED fényzsonglőr show, sőt zombitánc is lesz, de rémkereső játékkal, halloweeni kézműveskedéssel, élőszobrokkal, mikromágiával, digitális karikatúra készítéssel, logikai asztallal és ördöglakatokkal, banyatanyával, boszorkánykonyhával, bátorságpróbával, ízeltlábú bemutatóval, óriáspókháló szövéssel, boszorkányos arcfestéssel és sok más érdekességgel is készülnek a szervezők. Az est során filmvetítéseket, illetve érdekes ismeretterjesztő előadásokat is tartanak. További részletek az eseménnyel kapcsolatban itt olvashatók.

34 éve volt a taxis blokád

A benzináremelés ellen tiltakozva 34 éve ezen a napon, vagyis 1990. 10. 25-én a taxisok és más fuvarozók a főváros fontosabb pontjain, valamint a nagyobb városok ki- és bevezető útjain elzárták az utat, ezzel megbénították a forgalmat. A szervezés CB-rádión történt. A blokád ideje alatt csak a tűzoltók, a mentők, valamint az országból kivonuló szovjet csapatok közlekedhettek. Senki sem tudhatta, hogyan fog reagálni a rendszerváltozás utáni új államhatalom. A blokád 3 napig tartott.

Picasso is ezen a napon született

1881. október 25-én született XX. század festészetének egyik legnagyobb hatású egyénisége, a kubizmus egyik atyja, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruizy Picasso. Pablo nem csak a festéshez értett, képzőművész, író és a párizsi iskola kiemelkedő képviselője is volt amellett, hogy a 20. századi avantgárd egyik legjelentősebb alakja is volt, aki a betűrendet sohasem volt képes megtanulni.