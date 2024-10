„A kib**ott szív még mindig dobog” – eldobált játékok és kórlapok, senki nem meri betenni a lábát az elhagyatott szanatóriumba

Az emberiség alapvető igénye a térhódítás. Akármennyire is próbáljuk tagadni és igyekszünk magunkat illúziókba ringatni, az emberi természet veljeárója, hogy több és több birtokot akarunk magunkénak tudni. Ez azonban nemcsak a nagy nemzetek történelmében csapódik le, de bizony a hétköznapi emberek mindennapjaiban is. Mindenki szeretne például saját lakást. És ha ez megvan, és van rá anyagi lehetőségünk, akkor nyaralót is vásárolnánk, majd külföldi házat. Ez a térhódítási ösztön azt eredményezi, hogy sok-sok épületet húztak már fel az idők során, amelyeknek egy részét azonban el is hagyták. Most egy elhagyatott kórházban és szanatóriumban járt a romos épületek mestere.

Sok romos épületben járt már a mester Fotó: Instagram

Az elhagyatott épületek mestere, aki Escape néven fut az interneten, arra teszi fel az életét, hogy különös, hátborzongató, szellemlakta helyeket keres fel, és készít ott videókat. Most éppen a skóciai East Fortune Kórházban járt, amelyet a második világháború után használtak. Az intézmény 100 éves múltra tekint vissza: a világháború után a tuberkulózisos betegeket kezelték itt, ezt követően szellemileg sérült gyerekek érkeztek a szanatóriumba. Később már a mentális gondokkal küzdő felnőttek előtt is megnyitották a kapukat. Immáron évtizedek óta üresen áll az épület, a legfrissebb mérések szerint ugyanis a falak azbeszt-tartalma még mindig kiemelkedően magas, ami mérgező.

Az itt készült fotók pedig hátborzongatók: a falak rohadni kezdtek, ezért növények kezdtek kinőni az épületen belül. Elhagyott, eldobált babakocsik, játékok és leletek hevernek mindenhol, az ágyak fölött pedig még a tető is beszakadt. Sokak szerint ez a hely szellemlakta, és graffitivel még a következőt is a falra írták:

A halottak még mindig táncolnak. A kib**ott szív még mindig dobog

– írják.

A döbbenetes fotókat IDE kattintva lehet megtekinteni.