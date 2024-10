Szörnyű baleset Kisszállásnál: unokáival rohant fának a nagymama

A szörnyű baleset az 53-as főúton történt, Kisszállás térségében: egy régi típusú Opel Corsa ugyanis egyik pillanatról a másikra letért az útról, lesodródott, majd egyenesen egy fának csapódott.

A baleset Kisszállásnál, az 53-as úton történt, a kisebb unokát mentőhelikopter vitte el a helyszínről / Fotó: Pozsgai Ákos / Beol

Baleset Kisszállásnál: unokákkal rohant fának a nagymama

A Corsa eleje szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, teljesen összetört, értesüléseink szerint pedig a sofőr be is szorult az autóba. Úgy tudni, hogy a járműben egy 68 éves asszony és a két unokája utaztak: a nagymama, illetve a hét éves és a tíz éves unokája is súlyosan megsérült. A nagyszülőt a tűzoltóknak kellett kiemelniük a kocsiból.

Fának ütközött egy személyautó szerda délelőtt az 53-as főút Kiskunhalas és Tompa közötti szakaszán, Kisszállás térségében. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók pedálvágó segítségével egy embert kiszabadítottak és a mentőkkel közösen kiemeltek a járműből

- közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A helyszínre a rendőrökön és a tűzoltókon kívül a mentősök is kiérkeztek, mi több, az útra mentőhelikopter is leszállt.

Mentőhelikopter vitte el a kisunokát

A kisebbik unoka ugyanis olyan súlyosan megsérült, hogy őt végül légi úton kellett kórházba vinni, míg a nagyszülőt és az idősebb gyermeket súlyos sérülésekkel, mentőautóval szállították kórházba. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy a nagymama hogyan és miért sodródott le az útról. A helyieket nagyon megrázták a történtek. Ugyanis, mint elmondták, ez az útszakasz szerintük roppant veszélyes, több helyen is.

Az 51-es, az 52-es és az 53-as út nagyon rossz állapotban van. Sokszor még a gyakorlott sofőröket is megdolgoztatja, mert sok a nyomvályú meg az úthiba. Lehet, hogy egy ilyen dobta meg a hölgy autóját

- vélekedett egy helyi lakos. A rendőrség jelen pillanatban is vizsgálja az eset körülményeit.