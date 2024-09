"Válni akarok! A képek, amiket a feleségem telefonján találtam, teljesen kiakasztottak!"

Időnként elég egy aprócska plusz információ, vagy felismerés ahhoz, hogy az egész kapcsolatunk megkérdőjeleződjön előttünk: ebben a helyzetben találta magát egy férj is, aki később az interneten osztotta meg a dilemmáját. A férfi Redditen számolt be arról, hogy már 11 éve él együtt boldogan a feleségével, és három közös gyermekük van, ám amikor a minap a fiuk fényképeit nézegette a nő telefonján, egy olyan albumra bukkant rá amelyen az ő neve szerepelt, és amibe bele is kukkantott: ettől a pillanattól kezdve pedig minden egy csapásra megváltozott.

Válni akar a férj: kiborította, amit a felesége telefonján talált / Fotó: Pexels

Az albumban nem kevesebb, mint 9631 fotót talált, amelyek mindegyikén ő szerepelt, amint épp alszik - ez a tetemes mennyiség az évek során gyűlt össze, és egészen addig a pillanatig a férjnek fogalma sem volt a fényképek létezéséről. A férfi, elmondása szerint, teljesen kiborult, amikor ezt megpillantotta.

Szembesítettem a feleségemet a képekkel, de ő csak azon bosszankodott, hogy nálam van a telefonja, és nem adott magyarázatot. Meg vagyok sértve, és nagyon kényelmetlennek érzem, hogy mellette aludjak. Úgy érzem, nem maradhatok tovább ezzel az emberrel

- tette hozzá a posztoló, majd feltette a kérdést: most hogyan tovább?

Ez elég furcsa, nem? Vagy én reagálom túl, amiért válni akarok, miután több ezer fotót találtam magamról a feleségem telefonján, amint alszom?

- kérdezte a bizonytalan férj.

Furcsa, de csak emiatt rögtön válni ugyanolyan furcsa lenne. Ezt muszáj lesz megbeszélnetek

- tanácsolta az egyik kommentelő, mialatt a több felhasználó is arra biztatta a posztolót, ahelyett, hogy kapásból kilépne a házasságából, inkább üljön le és beszélje át a szituációt a feleségével - írja a Mirror.