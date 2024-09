„Minden tiszta mocsok, így nem lehet élni!” - a mindennapi életre is kihat a hajléktalanok térfoglalása Újbudán

Úgy tűnik, hogy lassan Újbudán nem lesz már olyan terület, ahonnan ne számolnának be a lakók arról, hogy a hajléktalanok megkeserítik az életüket. A Metropol több alkalommal is hírt adott arról, hogy Újbudán egyre elviselhetetlenebb helyzet alakul ki, mert egyes területeket egész egyszerűen átvesznek, megszállnak a hajléktalanok, aki ott aztán finom szólva is megkérdőjelezhető módon viselkednek, élnek. Egy őrmezei csoportban panaszkodott arról egy helyi, hogy konkrétan a lakása ablaka alá piszkítanak, óriási szemetet halmoznak fel és teszik embertelenné a környéket. A helyszínen valóban szörnyű állapotok uralkodnak, amiről a Tizenegy Állatvédő Egyesület - Újbudai Állatmentés munkatársai maguk is meggyőződtek.

Szemét és emberi ürülék az egyik lakótelepi ház ablaka alatt Őrmezőn Fotó: Tizenegy Állatvédő Egyesület - Újbuda Állatmentés

Nehéz szavakba önteni, amit Őrmezőn láttunk. Szemét és emberi fekália borít mindent az egyik lakóház ablakai alatt, az egész a posztapokaliptikus filmek látványára emlékeztet. Sok dolgot láttam már, de erre nem számítottam.

- kezdte mesélni az élményeit Kovács Gábor egyesületi vezető, aki szomorúnak, illetve egyszerre felháborítanak nevezte az őrmezői és a kerületi állapotokat. Korábban a Metropol is tudatta, hogy egy hajléktalan a Bikás park közelében, két játszótér között vert tanyát és késével életveszélyesen fenyegette az arra járókat. Ezt megelőzően szintén a Bikás parknál törték fel hajléktalanok a kutyafuttatóban kihelyezett adományládát. A tetteseket később a Tizenegy Állatvédő Egyesület munkatársai találták meg, erről is lapunk számolt be.

„Minden tiszta sz... így nem lehet élni. Nem merem kinyitni az ablakot, mert egyből bejön a bűz. Tele a ház családos, kisgyerekes, nyugdíjas emberekkel, a közelben egy nagy játszótér, meg egyébként is ez nem normális sehol” - mondta kétségbeesve egy helyi lakos, aki neve elhallgatását kérte.

Ebben a kuckóban élhetnek az őrmezőn garázdálkodó hajléktalanok Fotó: Tizenegy Állatvédő Egyesület - Újbuda Állatmentés

Tartók tőle, hogy a kelenföldi pályaudvaron előforduló hajléktalanok közül kerültek Őrmezőre néhányan. Amikor ott voltunk a P+R parkolónál találtunk egy kuckót, amiben egyértelműen lakik valaki, valakik, de akkor nem volt "otthon". De szemét és mocsok, illetve minden egyéb borítja az új irodaház, és az itt lévő aluljáró környékét is.

- summázta elkeseredve az egyesületi vezető.