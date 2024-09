Dugó: két járdaszigettel sikerült befagyasztani a közlekedést

""Boldogság és köszönet" a városvezetésnek! Tíz perce dekkolunk itt, árvíz nélkül is állandó a torlódás. Mindegy, mikor jössz erre, reggel délben vagy este. A rutinos sofőrök kajával készülnek, én is. A kocsiban megebédelhetsz simán, mire átjutsz a kereszteződésen"– mondta a Metropolnak egy autós. A Lónyay utca és Vámház körút sarkán ugyanis hiába mutat zöldet a lámpa, akkora a dugó két járdasziget kihelyezése miatt, hogy nem tudnak kikanyarodni a ferencvárosi utcából a körútra. A lakosság is kiakadt, mert az állandósult dugó miatt elviselhetetlenné vált a szmog...

A Vámház körúton két járdaszigetet építettek és bicikliutat is felfestettek, amik lassítják a forgalmat (a második a furgon előtt látszik) Fotó: Metropol

Teljes a káosz a Lónyay utca - Vámház körút kereszteződésénél, ugyanis a körúton lévő forgalom, illetve két járdasziget miatt hiába mutat zöldet a lámpa, nem tudnak kifordulni az autósok a korútra, ahol egy sávra szűkítették az autósforgalmat. Ráadásul rögtön egy biciklisávot is felfestettek, amellett pedig egy rakodóterület foglalja a helyet 10 méteren, mindez rögtön a sarok után. Gyakorlatilag a kereszteződésben több autó megreked, akadályozva ezzel a Lónyay utcából való kifordulást. Így az utóbbiban dekkolók legalább 10-20 percet ácsorognak, mire rákanyarodhatnának a zöld lámpánál a körútra. De mégsem tudják akadálymentesen megtenni, mert a körúton is óriási kocsisorok kígyóznak egy másik dugóban. Az autósok mellett a lakosság is kibukott mostanra, hiszen óriásira nőtt a szmog, amiből már nagyon elegük lett.

Teljes a káosz a Lónyay utca és a Vámház körút kereszteződésénél, állandósult a dugó és ezáltal a szmog Fotó: Metropol

Dugó: Gyakran járok erre, "imádom"

A Metropol a helyszínen megkérdezte az araszolókat, milyen rég várakoznak a Lónyay utcában.

"Körülbelül 8 perce araszok a Lónyay utcában, és ahogy elnézem, még egyszer ennyit fogok, mire kijutok"–mondta a Metropol kérdésére egy sofőr.

"Ha nem lenne árvíz, akkor sem lenne sokkal jobb a helyzet. Én most tartok úgy 10 percnél, de általában is 7-8 perc szokott lenni"–válaszolta egy másik autós.

"Ez katasztrófa, ami itt van, őrültek háza! Mondjuk, az egész városban borzasztó a közlekedés. Itt még kerülni sem tudsz, minden kis utca ugyanígy be van állva. Rá kell szánni 10-20 percet, mire kiérsz a körútra innen"– jegyezte meg egy taxis.