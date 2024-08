Ezt nem fogod elhinni, ezekkel a szövegekkel akarják megúszni a fizetést a BKK járatain

Bliccelők, figyelem! Ez most nektek is szól – talán így is kezdhette volna Hajnalka a Facebook-bejegyzését, amikor kifakadt a közösség közlekedés utasaira. A fiatal trolivezetőben egy ideje már érlelődött, hogy szót emeljen néhány érdekesen viselkedő utas viselkedése miatt.

A BKK sofőr üzent az utasoknak / Mediaworks Archívum

„Tévedés!”

Amiket tapasztalt, nem mindennaposak, de mégis fontos volt Hajnalka szerint, hogy mindenki tudja: mi az utazási etikett és szabály, amit követni kell a BKK járatokon. Aki sofőrnek áll, nemcsak sok ember életéért felel, de a türelmetlen, néha bliccelő utasokkal is szájkaratéznia kell. Hajnalka is régóta küzd ezzel. A józsefvárosi trolivezető az egyik nyilvános Facebook-csoportban emelt szót – most már neki is elege van!

„Mi az, hogy nem vársz meg?”

Szerinte nemcsak ő, de a többi kollégája is rengeteg ingert, információt kap egy út alatt. Hajnalka augusztus végi posztjában csokorba szedte, jellemzően miért alakul ki az adok-kapok egy-egy utas és a BKK-sofőrök között.

Mutatjuk!

„Jaj, milyen nap van ? Csütörtök. Ja, akkor ma nem kell jegy, csak hétvégén” - Tévedés! Minden utazáskor kell az érvényes jegy, vagy bérlet. Szolgáltatást veszel igénybe, amiért fizetni kell. Hétköznap az ellenőrök mehetnek végig a kocsin, hétvégén pedig én ellenőrzöm, felszálláskor a jegyed. Nem mi találtuk ki, ettől még meg kell csinálnunk. „Tessék már kikapcsolni a klímát, nagyon hideget fúj!” - Sajnos ez nem így működik. Utasítás szerint dolgozunk. Ha az van kiadva, hogy a klímát üzemeltetni kell, akkor bekapcsolva kell hagynom. Ha ennek ellenére kikapcsolom, akkor több 10 ezer forint a büntetést kapok. „Hova az any@dba rohansz, mi az hogy nem vársz meg?” - Igen szigorú menetrend szerint kell közlekednünk. Szó szerint percre pontosan kell mennünk, amit szintén ellenőriznek és ha eltérés van, megbüntetik a sofőrt. „Jegyet szeretnék venni, de csak ötezresem van”. - Ki van írva minden járműre, hogy csak pontos összeget adjanak, mert nem fogunk tudni visszaadni . Ezt valahogy sokan nem értik meg. Pénzváltásra nem vagyok köteles. Vagy váltsd fel az útmegkezdése előtt a pénzedet és úgy szállj fel, ha a vezetőnél vásárolnál, vagy eleve legyen nálad jegy és nincs gond. A diákok utazási kedvezménye: szomorúan tapasztalom, hogy rengeteg gyermek nincs tisztában azzal, hogy hogyan utazhat! Tizennégy év alatt utazhat ingyenesen a gyermek, afölött már csak az 50 százalékos utazási kedvezménnyel, tehát hiába mutatja fel egy 16 éves tini a diákigazolványt, nem fog tudni felszállni, mert az diákigazolvány nem bérlet. Telefonról bemutatott igazolványfotót senki nem fogad(hat)ja el! Lássuk be, bárki, bármit lefotózhat, és élhet vissza vele.

– összegezte Hajnalka, hozzátéve: csak az utasnál lévő személyi igazolvány, útlevél vagy diákigazolvány jogosít kedvezmény igénybe vételéhez.

A trolivezető szerint a kollégái is mind más habitusú emberek: