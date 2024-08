Ennek nem biztos, hogy örülni fogsz: ilyen lesz a hosszú hétvége időjárása

Ma végre sokan letehetik a lantot és négy napig egyfolytában pihenhetnek. A kikapcsolódásra számtalan program közül is választhatunk, melyről a szentistvannap.hu oldalról és az ilyen nevű applikációból is tájékozódhatunk. Lesz vízi-és légiparádé, sőt Európa legnagyobb tűzijátékára is sor kerül augusztus 20-án este. Így nem csoda, hogy már mindenki azt találgatja, hogy milyen időjárás várható ebben a négy napban, 17-20. között.

Fotó: RP

Nos, a koponyeg.hu prognózisa szerint a pénteki 39 fokos maximumok után szombatra is hasonló időjárás várható. Azzal a különbséggel, hogy ekkor már záporok, zivatarok is várhatóak az ország több pontján. Persze ez senkit ne rettentsen el a strandolástól, hiszen nem egész napos eső várható, ráadásul például a Balaton vízének hőmérséklete Siófoknál 26 fokos, ami rendkívül kedvező. Vasárnapra két fokot csökken a csúcshőmérséklet, de így is 37 fok várható és továbbra is lehet dörgéssel, villámlással kísért zápor és zivatar az országban. Hétfőre tovább enyhül a forróság, ami jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek, ekkor már elviselhetőbb lesz az ígért maximum, amely nagyjából 34 fok lesz. Ezen a napon sem lesz maradéktalanul felhőtlen az időjárás, ugyanúgy várható rövid, intenzív csapadék. A tűzijátékra készülődőknek jó hír, hogy augusztus 20-án már sokat fog sütni a nap, de még mindig előfordulhatnak záporok, zivatarok, ám vihartól és tartós esőtől nem kell tartanunk, így mindenki jól teszi, ha esőkabátot is visz magával az esti tűzijátékra.

Jövő hétre egyébként normalizálódik az időjárás, véget ér ez a pokoli hőhullám és nagyjából 32-33 fok várható, ami már egészen kellemes így nyár vége felé.