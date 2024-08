Elképesztő, mit művel az autóroncsokkal Tamás

Székesfehérvár egyik csendes negyedében van egy utca, ahol már messziről látszik: itt egy igazi ezermester lakik. Míg az udvar egyik fele egy aprócska roncstelepnek tűnik, addig a másik fele maga az édenkert, ahol az ócskavasak új életre kelnek. Tamás megunta, hogy az utcájuknak nincs neve, így elnevezte: most már hivatalosan is saját vezetékneve figyel a kihelyezett utcanév táblán.

Tamásék a Trakuzziban hűsölnek egész nyáron Fotó: Metropol



Tamás szerint sikerének titka az, hogy ha valami érdekli, azt kitanulja és gőzerővel bele is veti magát, így lehet az, hogy ma az építőiparban dolgozik, és mellette saját otthonát szépíti, méghozzá nem is akárhogy.

A házunkat 8 hónap alatt építettem fel, de még a konyhabútort is én csináltam

- meséli Tamás, akit a barátai csak Ogrénak hívnak. Tamás feleségének, Ritának egy napozó terasz volt az álma, így Tamás azt is megépítette, de itt nem állt meg. A barkácsolás szerelmese nem csak esztétikus, de tökéletesen működő csodákat épít, melyek teljes komfortot biztosítanak a nyári lakból, melyet terv szerint még a hideg idő beállta előtt téliesít majd. Az ezermester emlékei szerint eddig legalább 4 Trabantot bontott el, melyekből italtároló, bárpult és egy jakuzzi is készült. Persze nem a Trabant az egyetlen vas itt, hiszen a konyhában turbóból folyik a víz, egy motor a WC, de a hűtőszekrény ajtajának felhasználására is láthatunk számos variációt.

Természetesen Tamás és Rita hatalmas bulikat rendez a csodabirodalmukban Fotó: Metropol

A Trakuzzi (Trabantból jakuzzi) ötlete akkor jött, amikor Rita úgy döntött, szeretne egy jakuzzit. Én nem szeretem a snassz dolgokat, így eszem ágában nem volt venni, inkább összedobtam egyet.

A tervezés és a kivitelezés is hosszadalmas volt, hiszen a semmiből kellett megépíteni a hidromasszázs kádat, aminek a kerete egy igazi kék Trabant. Persze a Trakuzzi elkészült és az óta napi szinten órákat tölt benne a család, ami nem csak a testre, de a lélekre is jótékonyan hat.

Azt vettük észre, hogy amióta megvan, sokkal többet beszélgetünk. Minden nap több órát ülünk benne télen-nyáron és ezt az időt arra fordítjuk, hogy csak egymásra figyelünk

- fejti ki Tamás, aki feleségével együtt a bulikat sem veti meg, így gyakran előfordul, hogy 10-12 fős társaság is összeverődik, hogy élvezze Tamás főztjét és mindazt a kényelmet, mely Tamás keze munkáját dicséri. Persze a bulizáshoz számtalan hangulatelem hozzájárul, így ilyenkor igazi bulinegyeddé változik Tamásék utcája. A fények mellett, az italt adagoló mini benzinkút, a lábbal nyitható, ráadásul kötekedő bortároló, a hangos zene, a gombnyomásra nyíló rövid ital tárolására használt csomagtartó és a Trakuzzi motorháztetejében lévő grill is mind-mind hozzájárul egy felejthetetlen ereszd el a hajamhoz. A legújabb fejlesztés egy vizesblokk, melyben egy robogó szolgáltatja magát a WC-t, amit a fékkarral lehet lehúzni, sőt hamarosan a gázkar adagolja majd a WC-papírt is egy bukósisakból.