Alighogy elveszítette a feleségét egy férfi, most ő is az életéért küzd

Borzasztó hírek érkeztek Új-Zélandról. Egy családot sorozatos szerencsétlenségek és tragédiák törtek darabokra az elmúlt hónapokban, és még mindig nincs vége a kihívásaiknak. Az édesanya, Maria Packe-Leonard ugyanis július 21-én életét veszítette, miután 10 nappal korábban elkapta az influenzát. A nő kórházba került a fertőzés után, azonban hazaengedték a kórházból, mert nem tűnt súlyosnak az állapota. Néhány nappal később azonban életét veszítette a betegség szövődményeitől. Férjének, John Leonardnak szinte egy perce se volt rá, hogy megsirassa a feleségét, elkapta ő is az influenzát, és hetek óta az életéért küzd a kórházban.

Két kisfiú veszítette el az édesanyját és maradt magára, miközben az édesapjuk az életéért küzd /Fotó: GiveALittle

Az Unilad számolt be a család megmérettetéseiről, mint írták, Johnt jelenleg az aucklandi kórházban ápolják, miután a tüdeje súlyosan károsodott az influenza következtében. A férfi családja arról tájékoztatta a lapot, hogy több olyan pillanat is volt, amikor a halál torkából tért vissza az édesapa, de most már látják a fényt az alagút végén. Nemrég ugyanis felébredt a férfi a kómából, és már képes volt beszélgetni is a kórház személyzetével, még ha továbbra is szüksége van lélegeztetőgépre.

Nos, John Leonard egy harcos, aki többször is visszatért a halálból. Jelenleg még intenzív osztályon ápolják, tehát még mindig nagyon beteg, de gyógyulófélben van. Korlátoznunk kell a látogatói számát, hogy pihenhessen, de tolmácsoltuk neki a jókívánságaitokat, és a telefonján is el tudja olvasni az üzeneteket. Köszönöm mindenkinek a folyamatos támogatást és szeretetet

– olvasható a család megsegítésére létrehozott Give a little weboldalon, ahol már 77 ezer dollár gyűlt össze John ápolásának és a felesége temetésének kifizetésére.