1500 forintért jóllakhatunk a Szent István-napi Csárdafesztiválon, egy korsó sör 380 forint lesz

Javában zajlanak az előkészületek az idei Szent István-napi programsorozatra a fővárosban. Magyarország születésnapján két helyen is terített asztal várja a vendégeket: a Csárdafesztiválon minden standnál lesz 1500 forintos étel, és a korsó sör is csak 380 forint lesz, a Magyar Ízek Utcájában pedig a Kárpát-medence kedvenc ételei mellett megkóstolhatjuk az Ország kenyerét és az Ország tortáját is.