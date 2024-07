Helyeslik az emberek, hogy nem nekik, hanem a bankoknak és a multiknak kell védelmi hozzájárulást fizetni

A kormány hétfőn bejelentette a háborúellenes akcióterv részleteit, ennek részeként pedig azt, hogy a bankok és más multinacionális vállalatok védelmi hozzájárulást kötelesek fizetni. A kormány egyértelművé tette azt is, hogy a bankok nem háríthatják át a védelmi hozzájárulás költségeit a lakosságra. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón hangsúlyozta, a kormány továbbra is elutasítja, hogy a háború árát a magyar családok fizessék meg, miközben a gazdasági élet egyes szereplői extraprofithoz jutnak.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatóján / Fotó: MTI/Soós Lajos

Az utcán megkérdezett emberek többsége egyetért ezzel és támogatja a döntést. Szerintük a nagyvállalatok és bankok fizessenek, ne pedig a lakosságon csattanjon az ostor.

Éva, egy budapesti lakos lapunknak elmondta: nem tartja rossz dolognak, hogy a bankokat is megadóztatják. De ezzel nem volt egyedül, ugyanis véleményét Béla is osztotta. Ő is teljes mértékben jogosnak tartja az intézkedést. András pedig feltett nekünk a költői kérdést: Miért legyen nekik extra hasznuk a háborúból? A háború csak felesleges pusztítást hoz és ártatlanok áldozatok vérét követeli, minél előbb véget kell ennek vetni, tette hozzá.

Éva szerint jó ötlet megadóztatni a bankokat / Fotó: Ripost

Ahogy már korábban említettük, a kormány díjemelési stopot is bevezetett a lakossági bankszámlák esetében, amely 2024. december 31-ig érvényes. Ez azt jelenti, hogy a lakossági ügyfelek nem fognak többet fizetni a számlavezetési díjért, az átutalásokért vagy a kártyahasználatért. Továbbá, október 1-től egy új kiegészítő illetéket is bevezetnek a konverziót tartalmazó ügyletekre, a bankkártyás műveletekre azonban nem vonatkozik a kiegészítő illeték, és a bankkártya-használat utáni illeték mértéke sem változik. A magánszemélyek átutalása és postai befizetése esetében az illetékmentes határt 20 ezer forintról 50 ezer forintra emelik tranzakciónként.

Így is nagyon sok díjat fizetünk

- mondta Veronika, majd hozzátette, hogy egyáltalán nem szeretné, ha rajtuk csattanna az ostor és velük fizettetnék ki a bankok adóját, úgyhogy helyesli a díjemelési stopot.