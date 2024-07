Most 89 forint a legolcsóbb másfél literes ásványvíz – Ilyen árakkal kalkulálhatsz ma az Árfigyelő szerint

A Metropol utánanézett, hogy az alapvető élelmiszerek közül mit hol tudunk a legkedvezőbb áron beszerezni. Vásárlási körképünkben ezúttal a félbarna kenyér, a margarin, a baromfi párizsi, a kristálycukor, a liszt és a nagy hőségre való tekintettel az ásványvíz árainak néztünk utána.

Az online árfigyelő segítségével akár több tízezer forint is megspórolható egy-egy nagyobb bevásárlás alkalmával Fotó: non c

A félbarna kenyerek, cipók és veknik kilogrammonkénti ára között nincs nagy eltérés a különböző üzletláncokban: a legjobb vásárt az Auchanban csinálhatjuk, ahol a félbarna kenyér kilója 577 forintba kerül. Érdemes a kilósat választani, hiszen ugyanebből a kenyérből a 0,5 kg-os kiszerelésű 345 forintba kerül, akárcsak a szeletelt. A Tescóban pont öt forinttal drágább a félbarna kenyér kilója: ott 578 forintba kerül, de a kerekítés szabályai miatt ez 580 forintot jelent, míg az Auchan ára valójában 575 forint. A Pennyben 579-et kérnek érte, ami lényegében a Tesco árával egyezik meg. A félkilós félbarna kenyér a SPAR-ban 379 forintért kapható, míg a szeletelt kiszerelésért 449 forintot kérnek a SPAR-ban.

A fél kilogrammos margarinok árait böngészve a Lidlben, az Aldiban és a Pennyben is találunk már 499 forintért ebből a termékből. Akik márkahű vásárlók, azoknak viszont nem árt tudniuk, hogy a Vénusz Natúr 60% zsírtartalmú margarin 450 grammos kiszerelésben a Tesco és az Auchan üzleteiben 539 forintért kapható, ugyanakkor a SPAR-ban ugyanezért a termékért már 649 forintot kérnek. A Bords Eve natúr, csökkentett zsírtartalmú, 500 grammos margarin is az Auchanban a legolcsóbb, ahol 789 forintot kérnek érte. A SPAR-ban és a Tescóban viszont 849 forintot kell ugyanezért a termékért fizetni. A 0,4 kg-os Rama classic kenőmargarin a SPAR, a Penny és az Aldi üzleteiben is 749 forintba kerül.

A napokban tomboló hőség egyik ellenszere lehet, ha minél több ásványvíz van odahaza a hűtőben. A legjobb vételt az Auchanban találtuk, ahol a 1,5 literes saját márkás ásványvíz 89 forintba kerül. A Tescóban 109 forintot kérnek a saját márkás másfél literes ásványvízért, ahogy a SPAR-ban, a Lidlben, az Aldiban és a Pennyben is.