Magyarok sokasága nézte őt minden nap: elhunyt a Nemzeti Színház színésze

Ma nagyon fájó hírekkel indul a reggel. A Maszol beszámolója szerint elhunyt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház kiemelkedő színésze, Ion Rițiu, aki munkássága miatt kiérdemelte a város díszpolgára címet is. Marosvásárhelyen nagyon sok magyar él, éppen ezért ők is láthatták őt nap mint nap a színházban. Emellett számos filmes produkcióban szerepelt, így a tévében is nézhették őt. A színész 1950. december 4-én született Dicsőszentmártonban, 2 nappal ezelőtt pedig elhunyt.