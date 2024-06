Magyar Péter sumákol a háborúról

Egy lengyel lapnak tett beismeréssel felérő nyilatkozatot az orosz–ukrán háború kapcsán Magyar Péter. Mondatai egy láncolatba illeszkednek: szombaton ugyanis bejelentette, hogy megpróbálja elhallgattatni az Orbán-kormány háborúellenes kampányát. Tette mindezt azt követően, hogy egy sor jelöltjéről kiderült: Soros György hálózatában dolgozott.

Fotó: AFP / afp

A Rzeczpospolita nevű, 2023-ban Soros Györgyék többségi tulajdonába került lap szerint Magyar Péter nem vitázik az orosz kapcsolatokról. A lapnak Magyar megállapította: „ha elkezdenék rosszakat mondani Oroszországról, azonnal elveszítenék minden támogatottságot. Itt egy évtizednyi agymosás volt”.

Idetartozik, hogy Kollár Kinga, Magyar Péter európai uniós listájának 7. helyezettje egy 2022-es Facebook-bejegyzésében azt írta:

Sajnos amíg az oktatás nem változik, addig mi is ugyanolyan agymosott nép maradunk, mint az oroszok. Azért én nagyon hálás maradok az ukránoknak és velük együtt az amerikaiaknak is, hogy megállították az oroszokat, és így nem tudtak hozzánk könnyűszerrel bemasírozni. Mert a magyar haderő nem tartotta volna fel őket.

Magyar Péter véleménye egy láncolatba illeszkedik. Szombaton, közvetlenül a békemenet után a liberális politikus online sajtótájékoztatóján követelte a kormánytól, hogy állítsák le a háborúellenes kampányt. Magyar Péter egyúttal azt is elmondta, az ügyben a médiahatósághoz fordul és rémhírterjesztés miatt beperli Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. „Valamint írni fogunk hivatalos megkeresést az összes közösségi médiaplatformnak, ahol ezek a hirdetések mennek, hogy vegyék le” – fogalmazott a magát liberálisnak valló politikus.

Ráadásul Magyar megszólalását követően törölte a Facebook az M1 Híradó közösségi oldaláról Orbán Viktor miniszterelnök békemeneten elmondott beszédének felvételét – ahogy erről a Híradó.hu beszámolt.

A Facebook azzal indokolta a döntést, hogy szerinte a felvételen veszélyesnek minősített személyekhez és szervezetekhez kapcsolódó szimbólumokat osztottak meg, illetve veszélyes személyeket és szervezeteket dicsőítettek és támogattak.

Bár a videót később újra elérhetővé tették, a döntés a választási hajrában mégis veszélyes irányba mutat. Mindez azért is érdekes, mert Magyar Péter európai parlamenti listájának második helyén Dávid Dóra, a Facebookot tulajdonló Meta jogtanácsosa is szerepel. A hölgy 2014-ben az Advocates for International Development nevű szervezetnél volt gyakornok. Nehéz a véletlen művének tekinteni, hogy az említett szervezet egyik partnere jelenleg a Jenner&Block, David Pressman ügyvédi irodája. 2014-ben pedig a Soros-féle Open Society Initiative, valamint a szintén a milliárdos spekuláns által pénzelt Amnesty International volt a partnerük.