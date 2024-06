Ma sok helyen tüzet raknak, de nem a sütögetéshez: ez az oka

Ma van Keresztelő Szent János napja

A június 24-i Szent Iván-nap, Keresztelő Szent Jánosnak, a magyar népdal „virágos” Szent Jánosának és az ősi fényszimbolikának közös ünnepe. Ezen a napon folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások. Régi hagyomány ezen a napon a tűzugrás is: aki hétszer átugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem fogja leteríteni. A szertartásos tűzugrás hagyományának szerelemvarázsló célja is van, és a bő termés reményében égő fáklyákkal a szántóföldeket is megkerülték. Egyes helyeken különböző tárgyakat is tűzbe dobtak, például gyümölcsöket, virágokat vagy gyógynövényeket. A tűzből vett parázsból pedig hozományt készítettek, amely boldogságot és termékenységet hozott a lányoknak. Korábban június 24-én, Szent Iván éjjelén ünnepelték a legrövidebb nyári éjszakát is, de manapság a valódi napforduló már június 20–21-ére esik. Ennek oka a Föld forgástengelyének térbeli elmozdulása.

Június 24-e Keresztelő Szent János napja. Fotó: Kty68 / Shutterstock

Szent Iván éjszakájának (Szentivánéj), más néven nyárközép éjszakájának a június 23-áról 24-ére virradó éjszakát nevezik Magyarországon. A történészek az egyik legpogányabb ünnepnek tartották, de ma már Keresztelő János egyházi napjához és Keresztelő János névnapjához kötődik. A napfordulóhoz világszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak, mivel ekkor van az év legrövidebb éjszakája és az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mágikus eredettel bírt.

45 éve hunyt el Örkény István

A Kossuth-díjas író, gyógyszerész, a magyar groteszk próza megteremtője 45 évvel ezelőtt, 1979. június 24-én hunyt el. Ő volt Az Újhold társszerkesztője, legismertebb művei pedig az Egyperces novellák, és a Macskajáték.

Ők viszont ezen a napon születtek Révész Sándor EMeRTon-díjas énekes, a Generál és a Piramis együttesek énekese, 71 évvel ezelőtt.

Menczel Gábor, a Bonanza Banzai együttes billentyűse, 53 évvel ezelőtt.

Lionel Messi argentin labdarúgó, 37 évvel ezelőtt.

Korondi Margit kétszeres olimpiai bajnok tornász 92 évvel ezelőtt.

Itt lesz ma véradás Budapesten. Fotó: Facebook

Négy helyen is lesz véradás Budapesten

A Magyar Vöröskereszt ma is több helyen rendez véradást az ország több pontján, köztük a fővárosban is. Reggel 7 és este 7 között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.), dél és este hat között a Duna Plazában, az I. emeleti Posta mellett (1138. Budapest, Váci út 178.), dél és fél hat között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.), illetve reggel fél tíztől 14:30-ig a WestEnd-ben (1062. Budapest, Váci út 1-3.).