90 éve már 3 óra alatt Bécsben volt Árpád, a magyar szuper vonat - Galéria

Kiugrunk Bécsbe? Ez a mondat napjainkban gyakran elhangzik, és mindössze két óra alatt gyorsan, kényelmesen az osztrák fővárosban lehetünk autóval, vonattal vagy akár busszal is Budapestről. Bécs régóta kedvelt célpontja a budapestieknek, a magyaroknak és már csaknem 100 évvel ezelőtt is felismerték hazánkban, hogy ezért az ide való eljutást érdemes és kell fejleszteni. Az osztrák főváros már akkor is a Nyugatot jelentette, egy életérzést, amit sokan élvezni szerettek volna. A Ganz gyár Árpád típusú sínautóbusza sokak számára tette elérhetővé ezt a vágyat. A nemzetközi hírű hazai cégnek ez volt az első motorvonat fejlesztése. Az Árpád első üzemi futópróbáját 1934. június 4-én tartották, azaz 90 évvel ezelőtt. Itt már világossá vált, hogy jól dolgoztak a magyar mérnökök és munkások, hiszen a jármű előbb sikerrel elérte a 110 kilométeres utazó majd a 128 kilométeres végsebességet.

Árpádból az argentin államvasút is rendelt. A képen a motorkocsi kihajóztatása látható 1936-ban. Fotó: Fortepan / Surányi Sándor - György József

Árpád nem produkált nagy méreteket, mindössze 22, későbbi példányai 23 méteresek voltak, egy ilyen motorvonatban 72 utas fért el ülve. Az Árpád típusból 7 kocsit készítettek, melyek mindegyik igazi történelmi magyar személyiségek után kereszteltek el, sorban: Tas, Huba, Előd, Szent István, Szent László és Mátyás király.

