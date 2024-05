Visszatért a halálból János: ezt látta a „túloldalon”

A zalaegerszegi férfi 35 éves volt, és az élete romokban hevert. Rossz, nárcisztikus párkapcsolat, veszekedések és depresszió – így jellemezte az akkori életét. Varga János sokáig magába fordult, és akaratlanul is gyötörte a szervezetét. Végül az önsanyargatás és a stressz okozta az előző élete végét.

János 35 éves volt, amikor rövid időre meghalt. Azóta másként tekint az életre és a halálra / Fotó: Metropol

Jánosnak leállt a szíve. „Két kisgyerekem volt, mindent megtettem, hogy összetartsam a családot a kicsik miatt. A volt feleségem nárcisztikus volt, sok volt a veszekedés, a megmagyarázhatatlan vita. Tanácstalan voltam. Hetekig alig ittam vizet, inkább napi két-három energiaitalt vagy kávét toltam le. Stresszes időszak volt, nem voltam szomjas” – mesélte János a Metropolnak.

„A szívem már alig zakatolt”

Az otthoni viharos vitákból a munkába menekült. A munkahelye volt számára a béke szigete – mígnem hazatérve egyik nap, 2007 elején rosszul lett.

Elkezdett 220-as pulzussal kalapálni a szívem. Légszomjam lett, lemerevedtek az izmaim, a combizom olyan volt, mint a beton. Az ügyeletes orvost hívta ki a családom, rögtön látták, hogy piszok nagy a baj. Olyan keveset ittam, hogy besűrűsödött a vérem, a szívem már alig zakatolt

– idézte fel a férfi, akit akkor pokoli fájdalmakkal vittek be a kórházba.

Infúzióra és szívmonitorra kötötték. Az orvosok küzdöttek az életéért, mindent bevetettek, hogy Jánost megmentsék – de elkéstek. A szívműködését jelző EKG folyamatosan pittyegő hangja hirtelen lassulni kezdett, majd János szíve megállt.

Egy rövid ideig még észnél voltam, aztán minden elsötétült, fehér villanás jött. Meghaltam és kívülről, az ágyam felett láttam a testemet. Mintha lebegtem volna, minden fájdalmam megszűnt, nyugalmat éreztem

– számolt be a Metropolnak. A férfi minden percére emlékszik a halálából: az idő megszűnt, ő pedig „egyszerre volt mindenütt” a különös, halál utáni lélekállapotban.

Bődületes, földön túli nyugodtságot éreztem, olyan megfogható volt... Jöttek a felismerések: halott vagyok, de hogyan látok, hallok, érzek akkor mindent? A testemet érdeklődve vizsgáltam, hogy ez voltam én?

– folytatta János.

„Mi lesz a gyerekeimmel?”

A klinikai halál állapotában mindenkinek a gondolatát hallotta a kórházban. Egy nyugdíjas sofőr mellett feküdt. Ő vette észre, hogy jelez az EKG. János a férfi segélykiáltását is hallotta a testén kívül. „»Hát jöjjön már valaki, itt hal meg!« – ezt ordította. Eközben láttam, ahogy egy cinege rárepült a kórházi udvarban álló faágra. Nagyon furcsa volt, mindenhol ott voltam. Még azt is láttam, hogy a nővér az egyik távoli szobában eldobja a tollát a kezéből és szalad hozzám. Amikor odaért hozzám, még hallottam is a gondolatait: »Miért pont ez a fiatal srác, hol az orvos?« , ezeket gondolta” – részletezte a zalaegerszegi apa.

A zalaegerszegi férfivel csoda történt: a gyerekeire gondolt, és visszatért az életbe / Fotó: Metropol

János halott testéhez egy vörös hajú nővér rohant oda. Széttépte a férfi pizsamáját és ahogy épp hozzáért a mellkasához, megtörtént a csoda.

Nem tudom, honnan jött hirtelen a gondolat, de ahogy láttam a nővért hozzám érni, azt kérdeztem magamtól: Oké, meghalok, de mi lesz a gyerekeimmel? Paff! Újra dobogott a szívem, visszatértem az életbe

– mondta János.

A férfi azóta másként tekint az életére, a halálról pedig szép gondolatai vannak. „A haláltól nem félek, mert tudom, hogy nincs vége az életnek. A fizikai testünket elhagyjuk, de megyünk tovább. Aki elmegy, neki nem egy rossz élmény – ezt magamról tudom. Az eltávozó szerettei fognak szenvedni” – zárta szavait János, aki egy új lehetőséget kapott az élettől: elvált az előző feleségétől, újranősült és 51 évesen hat gyermek apukája. Elégedett az életével és nincs többé halálfélelme.