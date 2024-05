Rémisztő alakot fotóztak a Nap felszínén az európai űrszondák

Mióta az ember gondolkodó lény, fürkészi a csillagokat. Mióta értelemmel bír az elménk, gondolkodunk olyan kérdéseken, hogy vajon honnan jöttünk, miért vagyunk itt, mi történik a lélekkel, ha a test elpusztul, stb. Így volt ez már az őskorban is, amikor barlangokban éltünk és mamutra vadásztunk, és így van ez most is, amikor az egész életünk automatizált, az életünket pedig okostelefonokkal éljük. Ennek apropóján születtek meg a különféle istenképek, vallások, filozófiai gondolatok. Ez azonban nem változtat a tényen, hogy amikor egy tiszta, nyári éjjelen felnézünk az égre, elgondolkodó bűvöletbe ejtenek a csillagok. Most azonban egészen különös dolog történt az égben, nem is olyan távol tőlünk.

A tudósok is megdöbbentek, mit kaptak lencsevégre

Az űrkutatás hatalmas léptékben fejlődik. Míg tíz évvel ezelőtt csak science fictionnak tűnt az, hogy egy napon elhagyjuk ezt a naprendszert és új bolygóra költözzünk, addig mostanra már érezzük, hogy ez minden bizonnyal sikerülni fog, a kérdés azonban az, hogy mikor. A tudomány rendkívül gyorsan, exponenciálisan fejlődik, és ami az egyik nap még lehetetlen, az másnap már elavult technológia. Éppen ezért egyre több és egyre jobb felvételeket készíthetünk az űrről. A Nap mint égitest rendkívül mozgékony és változatos képeket produkál, így nagyon szeretik megfigyelni a tudósok (nem mellesleg nagy hatással van a földi életre is a viselkedése).

Az Európai Űrügynökség Solar Orbiter készüléke most arcpirítóan éles és részletes felvételeket készített a Napról. Éppen pusztító lángvihar dúlt a felszínen, ami miatt az egész felszínt lángnyalábok ölelték körül, és hatalmas napkitöréseknek lehettünk szemtanúi. Az egyik felvételen egy hatalmas alak magasodik ki, ami még a tudósokat is megdöbbentette. Ez is a napkitörés része volt, egy óriási lángnyaláb, amely terjedelmét tekintve nagyobb, mint a Föld – írja a Mirror.