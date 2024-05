Dermesztő pillanatok: négy UFO jelent meg a tanya felett

Egy nagy sebességű kamera rögzítette azt a dermesztő pillanatot, amikor négy UFO-t észleltek az „átkozott” Skinwalker Ranch felett Utah északkeleti részén.

A soha nem látott felvételek feltártak egy lehetséges „portált” a kísértetjárta tanyán, ahol a csapat szemtanúja volt egy megcsonkított tehénnek, amely rejtélyes körülmények között halt meg.

A The History Channel által a "The Secret of Skinwalker Ranch" új epizódjában közzétett videóban egy tudóscsapat szerepel, akik az 512 hektáros tanyát vizsgálják, amely régóta ismert paranormális és UFO-val kapcsolatos tevékenységeiről. A nyomozás során Erik és Travis, a csapat két tudósa elképedve négy UFO-t figyeltek meg a nagysebességű kamerán.

A négy azonosítatlan légi jelenséget (UAP) téglalap alakúként írták le, sötét tetejű és világos alsó részekkel, amelyek gyorsan és egymástól függetlenül mozognak – dacolva a tipikus repülőgépmozgással.

– Egyáltalán nem látok olyasmit, hogy szárnyaik lennének. És nem úgy mozog, mint egy repülőgép, hanem valami egészen más ez és sokkal gyorsabb.

A tudósok egy kör alakú képződményt is észrevettek, amely szerintük egy féreglyuk vagy akár egy portál is lehet.

A Skinwalker Ranch története rejtélyes. Természetfeletti helynek hívják – mások szerint „átkozott”. Terry Sherman állattenyésztő, aki a 90-es években vásárolta meg az ingatlant, annyira megrémült, hogy eladta az ingatlant, és elköltöztette négytagú családját. Sherman 1996-ban a föld megvásárlása után több szarvasmarha fejét megcsonkítva találta.

Ezenkívül Sherman megmagyarázhatatlan találkozások szemtanúja volt, az egyikben Sherman egy farkasszerű lényt látott, amely háromszor akkora, mint egy normál farkas.