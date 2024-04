Magyarországra érkezik a latin filmsztár, nem akárhol látható

Mexikó egyik leghíresebb színésze, Eduardo Verástegui április végén Budapestre érkezik a CPAC Hungary egyik vendégeként. A neves latin-amerikai sztárt a magyar nézők a TV2 műsorában nagy sikert aratott Acapulco szépe című sorozatból ismerhetik, de többször énekelt, forgatott Jennifer Lopezzel is.

Eduardo Verástegui április végén Budapestre érkezik (Fotó: Victor Chavez)

Eduardo Verástegui nem először lép fel a CPAC Hungary színpadán, idén is elfogadta az Alapjogokért Központ meghívását.

De mit is kell tudni Mexikó filmcsillagáról, aki a mexikói CPAC alapítója is egyben?

Verástegui neve nem csak azoknak lehet ismerős, akik jártasak a CPAC konferenciák világában, hanem a popkultúra szerelmeseinek is. Ha valakit sokoldalú tehetségnek lehet nevezni, akkor őt biztosan: sikeres filmsztár, sorozatszínész, popzenész, modell, nem mellesleg pedig vérbeli hazafi, aki rendszeresen kiáll a keresztény-konzervatív értékek mellett.

Verástegui amellett, hogy a nők bálványa, dolgozott modellként Calvin Klein kifutóin, szociális érzékenységéről is méltán híres – és nem csak szavakban erős, mint ahogy a «jóemberkedő» baloldaliak többsége. Több mint tizenöt évvel ezelőtt, 2007-ben alapította meg a Manto de Guadalupe nonprofit szervezetet, amely élelmiszer-és gyógyszeradományokkal, házak építésével, és egyéb támogatásokkal segíti a szegénysorban élőket. Ezen kívül létrehozta a Seamos Héroes nevű szervezet is, amely Mexikóvárosban működik, és amely a hagyományos családi értékek népszerűsítésének szenteli tevékenységét.

A CPAC Mexikó mozgalom alapítója emellett igazi keresztény-konzervatív véleményvezér is, ugyanis 2019 óta az Éljen Mexikó Mozgalom (Movimiento Viv Mexico) néven működő katolikus szervezet elnöke. Ez a szervezet nem csak arról híres, hogy ők szervezték meg elsőként a mexikói CPAC-et, hanem arról is, hogy olyan befolyásos közéleti személyiségeket tudtak a színpadra csábítani, mint Ted Cruz korábbi elnökjelölt, republikánus szenátor, vagy Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök egykori főtanácsadója.

Eduardo Verástegui áprilisban a CPAC Hungary-n fog beszédet mondani (Fotó: cpachungary.com)

Talán annak is köszönhető, hogy nem közvetlenül a politika világából érkezik, de Verástegui sosem köntörfalaz, amikor a konzervatív értékek megvédéséről van szó. A CPAC Hungary-n mondott legutolsó beszéde gyújtó hangulatú előadás volt, amelyben a fiatalság egyik legnagyobb ellenségének a szocializmust nevezte. A szocializmus szerinte „azt mondja, megoldást kínál, de csak szegénységhez és halálhoz vezet”.

Verástegui a bevándorlásról is hasonló nyíltsággal beszél, és nem fél kimondani: a bevándorlással a bűnbandák is újult erőre kapnak, ez pedig nem tesz jót sem a befogadó országoknak, sem azoknak, ahonnan a bevándorlók útra kelnek. A konzervatív véleményvezér a mexikói határnál kialakult migrációs krízisért egyértelműen Joe Biden elnököt és Kamala Harrist, az Egyesült Államok alelnökét nevezte meg felelősként. A CPAC Mexikó főszervezője az országán keresztül átvezető migrációs útvonalat nevezte már a „terror folyosójának” is.

Eduardo Verástegui – köszönhetően a CPAC-nek és más konzervatív eseményeknek – figyelemmel kíséri a világon másutt zajló eseményeket is. Hazánkat példának tekinti, amelyről úgy nyilatkozott: „Magyarország mindazok számára inspiráció, akik az életet védik az Egyesült Államokban, Európában, és a spanyolajkú országokban.”

A sztár az Instagram-oldalán is megerősítette a magyarországi látogatását: