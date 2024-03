Újra Magyarországon a CPAC, a nemzetközi jobboldal legnagyobb konferenciája!

Idén harmadik alkalommal érkezik Magyarországra a legnagyobb nemzetközi konzervatív találkozó, CPAC konferencia, amit Európában legelőször 2022-ben, hazánkban rendeztek meg. Az első magyar CPAC jelmondata az „Isten, haza, család” volt, tavaly az "együtt erő vagyunk" szlogent tűzték zászlajukra a jobboldali erők, idén pedig a liberális mocsár lecsapolását tűzték ki célul.

Újra Magyarországon a CPAC, a nemzetközi jobboldali legnagyobb konferenciája!

Az április 25-én és 26-án megrendezésre kerülő CPAC Hungary konferencia főszónokának ebben az évben is Orbán Viktort kérték fel. Magyarország miniszterelnöke mellett Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX párt vezetője, Marek Kuchciński, a lengyel-magyar parlamenti képviselőcsoport elnöke, Tom Van Grieken, a flamand Vlaams Belang vezetője, Gavin Wax, az Egyesült Államok legrégebbi és legnagyobb fiatal republikánus klubja, a New York Young Republican Club elnöke és Jack Posobiec, az amerikai konzervatív újságírás nagyágyúja is ott lesznek az idei CPAC Hungary színpadán!

„Büszke vagyok, hogy ott lehetek és felszólalhatok” – írta közösségi oldalán Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke a magyarországi CPAC-ről.

A magyar kormányfő a tavalyelőtti rendezvényen ismertette a konzervatív sikerrecept 12 pontját, több között azt is: a saját szabályaink szerint kell játszanunk, barátokat kell keresnünk és közösséget kell építenünk. Nem véletlen, hogy a tavalyi CPAC a nemzeti erők nemzetközi összerendeződéséről szólt.

„A nemzet a Nyugat nagy találmánya, ez a szabad világ szíve közepe, de ez a nyugati világ Achilles-sarka is. Ha a nemzetek elpárolognak, szétbomlanak, elrozsdásodnak, akkor elvész a szabad élet lehetősége, és a Nyugat elbukik. Haza nélküli emberek sohasem lehetnek szabadok, csak földönfutók, ide-oda telepítettek, a globális elit játékszerei”

- fogalmazott Orbán Viktor 2023 májusában, a második magyar CPAC konferencián.

Idén is Orbán Viktor lesz CPAC Hungary konferencia főszónoka

„2024 a mi évünk lesz! Egész Európából, sőt, a világ minden tájáról érkező szövetségeseinkkel sikerre visszük a jobboldal nemzetközi forradalmát: woketalanítunk és lecsapoljuk a mocsarat, hogy visszavegyük Brüsszelt és visszahódítsuk Washingtont”

– mondta el a CPAC Hungary konferenciát szervező Alapjogokét Központ vezetője, Szánthó Miklós.