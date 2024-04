Hívták, Joe Biden mégsem jön a CPAC Hungary Konferenciára

Idén harmadik alkalommal érkezik Magyarországra a legnagyobb nemzetközi konzervatív találkozó, a CPAC konferencia. A rendezvényt szervező Alapjogért Központ sokakat felkért már előadónak, többen vissza is jeleztek, ám voltak olyanok is, akik legnagyobb sajnálatukra elutasították felkérésüket. Élménybeszámolóra hívták például Soros Györgyöt és Joe Bident, és hogy a női kvóta is meglegyen, Ursula von der Leyent is, ők azonban sajnos nem vállalták a megtisztelő felkérést.

Hívták, Joe Biden mégsem megy a CPAC Hungary konferenciára

A „Mesterségem címere: guruló dollárok című élménybeszámolóra kiemelt vendégeket vártunk… Sajnos nem vállalták”

– fogalmazott Facebook-oldalán Szánthó Miklós, a CPAC Hungary konferenciát szervező Alapjogokért Központ főigazgatója. Az agytröszt közleménye szerint az április 25-én és 26-án megrendezésre kerülő CPAC konferencián a meghívottak számára alapelvárás, hogy ne tévedjenek el a színpadon, így az amerikai elnöknek egyébként sem lenne semmi keresnivalója ott. Ahogy Soros Györgynek sem, hiszen a CPAC a szuvenerista, nemzeti erők kongresszusa.

A globalista vezetők helyett azonban igazi nagyágyúk lépnek majd fel 2024-ben is a CPAC Hungaryn. A rendezvény főszónokának ebben az évben is Orbán Viktort kérték fel. Magyarország miniszterelnöke mellett Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX párt vezetője, Marek Kuchciński, a lengyel-magyar parlamenti képviselőcsoport elnöke, Tom Van Grieken, a flamand Vlaams Belang vezetője, Gavin Wax, az Egyesült Államok legrégebbi és legnagyobb fiatal republikánus klubja, a New York Young Republican Club elnöke és Jack Posobiec, az amerikai konzervatív újságírás nagyágyúja is ott lesznek az idei CPAC Hungary színpadán!

„2024 a mi évünk lesz! Egész Európából, sőt a világ minden tájáról érkező szövetségeseinkkel sikerre visszük a jobboldal nemzetközi forradalmát: woketalanítunk és lecsapoljuk a mocsarat, hogy visszavegyük Brüsszelt és visszahódítsuk Washingtont”

– mondta el a CPAC konferenciát szervező Alapjogokét Központ vezetője, Szánthó Miklós.