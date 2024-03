Zsigó Róbert: Gyurcsány Ferenc botrányoktól fél

A Demokratikus Koalíció elnöke attól fél, hogy valóban történtek olyan botrányok, aminek következményei lehetnek - mondta a Fidesz országgyűlési frakcióvezető-helyettese Baján Gyurcsány Ferenc csütörtöki Facebook-videójára reagálva.



Fotó: Kovács Tamás

Zsigó Róbert szerint "az kiabál, akinek a háza ég". Ebből a posztból talán ki is derül, hogy mégiscsak "vaj van az elvtársak füle mögött" - tette hozzá. A Demokratikus Koalíció elnöke úgy fogalmazott, "ha közeledik a választás, akkor a Fidesz a régi megszokott fegyveréhez nyúl. Megpróbálja befeketíteni az ellenfelét, ha kell, akkor koncepciós eljárásokat indít" - tette hozzá. A Fidesz országgyűlési frakcióvezető-helyettese szerint azonban sokan tudják már, hogy "Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely tönkretették az ország leggazdagabb önkormányzatát". Mint mondta, "tele vannak folyamatos botrányokkal: hídpénzbotrány, Karácsony Gergely pénzgyűjtő ládikája, fekete dollárokkal, csúszópénzek", és most úgy látszik, attól félnek, hogy kiderül, kihez is vezetnek a számok - fogalmazott. Gyurcsány Ferenc azt állítja videójában: "iszonyatos a nyomás a rendőrségen a kormány környezetéből, a kormányzó párt környezetéből, hogy ha kell, ha nem, indítsanak eljárásokat ellenzéki politikusok, kerület- és városvezetők ellen".

Zsigó Róbert szerint "ez egy tisztán kommunista tempó". Mint mondta: "nyilván attól fél Gyurcsány Ferenc, hogy valóban történtek olyan botrányok, aminek következményei lehetnek, mert "a bűncselekményeknek muszáj, hogy következményei legyenek" - tette hozzá.