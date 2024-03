Beszélő rakétákkal népszerűsíti a háborút a gyerekeknek a német köztévé

Hatalmas felháborodást váltott ki Németországban a ZDF közszolgálati televízió egy napokban sugárzott gyerekműsora, amiben beszélő rakéták és tankok még több fegyver Ukrajnába történő szállítását követelték Olaf Scholz kancellártól – írja a Nius hírportál.

Cuki, beszélő rakétákkal propagálja a háborút gyerekeknek a német köztévé

A kifogásolt tartalom a ZDF Logo! című műsorában jelent meg, ami egy 9 és 12 év közötti korosztálynak szóló híradó. A műsorban elsősorban gyerekek számára könnyen befogadható helyi témákat dolgoznak fel, de gyakran foglalkoznak benne globális problémákkal és kihívásokkal is. Ezeket persze minden esetben játékos, színes-szagos formában tárják a kiskorú nézők elé. A nézettségi adatok szerint a Logo! kimagasló népszerűségnek örvend kicsik körében.

A ZDF szerda reggel adta le a botrányt okozó gyerekhíradót, amiben egy német gyártmányú Taurus cirkálórakéta, egy-egy francia Storm Shadow és Scalp rakéta, valamint egy szintén német gyártmányú Leopard tank beszélgetett az ukrajnai fegyverszállításokról.

A kimeredő szemekkel meganimált fegyverek elsősorban Olaf Scholz német kancelláron viccelődtek, akit burkoltan gyávának neveztek, amiért még mindig nem szállított Ukrajnának nagy hatótávolságú Taurus rakétákat. Emellett a fegyverek arról is „vitatkoztak”, hogy melyikük a jobb és hatékonyabb, azaz melyikük képes több emberélet kioltására.

A ZDF hivatalos Instagram-oldalára is feltöltött videó kommentszekciója magáért beszél. A legtöbb hozzászóló háborús propagandának nevezi az adást, hozzátéve, hogy rendkívül ízléstelen halált okozó fegyvereket aranyos karakterként bemutatni.

Apaként a reggeli rutinunk része a reggelizőasztalnál, hogy megnézzük a Logót és együtt játszunk a gyerekeinkkel. Témák, amikről beszélhetünk. Ennek mától vége. Ennek a primitív háborús propagandának nincs helye a jövőben. Mélységesen szégyellem magam miattatok

– olvasható egy édesapa hozzáoszlásában, ami mind közül a legtöbb kedvelést kapta.

A gyerekhíradó kapcsán fontos elmondani, hogy a Taurus a német légierő egyik legmodernebb rakétája, ami nagy magasságból és nagy távolságból is képes célpontokat megsemmisíteni. Mivel a lövedék képes 50 méternél is alacsonyabban repülni, radarral alig észlelhető. A rakéta legkülönlegesebb tulajdonsága az úgynevezett számláló gyújtórendszer, amit kifejezetten a parancsnoki központok, az állami vezetők erősen védett bunkerei elleni támadásra találtak ki.

Ukrajna már régóta követel Taurus rakétákat Berlintől, de Olaf Scholz eddig elutasított a fegyver átadását. Szakértők szerint ennek több oka is van. Először is, hogy a német haderőnek (Bundeswehr) mindösszesen 150 darab bevethető Taurusa van, melyeknek darabja 1,5 millió euró. A másik ok: a német kancellár tart tőle, hogy Moszkvát felhergelné a Taurusok szállítása, közelebb hozva egy globális nukleáris összecsapás lehetőségét. Továbbá: a rakéta gyártója, az MBDA homályban hagyja a Taurusok hatótávolságát, csak annyit ír róla, hogy „több mint ötszáz kilométer”. Ez határeset: Ukrajna északkeleti részéről a Taurus elindítható Moszkva irányába, amely így el is érheti a fővárost.

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország küldött már a Taurushoz hasonló, nagy hatótávolságú rakétákat Ukrajnának – olvasható a Riposton.