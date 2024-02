Rengeteg embert érint: élő adás Orbán Viktor YouTube-csatornáján

Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten fogadta Ulf Kristersson svéd miniszterelnököt a Karmelita kolostorban 2024. február 23-án, pénteken.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Pénteken érkezett Budapestre Ulf Kristersson, Svédország miniszterelnöke Orbán Viktor kormányfő meghívására. A találkozó témája Magyarország és a skandináv ország védelmi és biztonságpolitikai együttműködése, valamint a magyar soros EU-elnökségre történő felkészülés volt.

Orbán Viktor kormányfő arról beszélt, hogy eredményes megbeszélésen vannak túl a svéd féllel. Egy hosszú folyamat végállomása a mostani, ami a bizalom helyreállításáról szólt – tette hozzá. Sikerült tisztázni a jószándékainkat.

„A magyar külpolitika alapelve, hogy barátokat kell gyűjteni, és minden országgal arra törekszünk, hogy keressük a közös pontokat” – mondta a miniszterelnök. Ritka alkalom, hogy Svédország kormányfője Magyarországon jár. Orbán Viktor köszönetet mondott a svédeknek az 1956-os magyar menekülteken való segítésért, és a befogadásukért. Svédország a döntő partnerünk volt az uniós csatlakozás során – tette hozzá. Svédország a gyorsabb bővítés mellett érvelt, és az áttörést is a svéd elnökség érte el – emlékeztetett a magyar kormányfő.

A jelen is jól néz ki: a kereskedelmi együttműködés egy sikertörténet, mára 3 milliárd eurós érték felé halad a két ország közti kereskedelmi forgalom. Az atomenergia területén is jó az együttműködés, és a svédek is részt vesznek a paksi bővítésben.

Orbán Viktor közölte, hogy a mostani tárgyalások középpontjában a katonai képességek fejlesztése állt. Most meghosszabbították, és ki is egészítették a korábbi Gripen-szerződést. Négy új géppel bővül a magyar légiflotta.

Megállapodtak arról is, hogy kiképzés területére is kiterjesztik az együttműködést. Ami igazán fontos, hogy létrejött egy megállapodás a Saabbal, hogy a kutatás-fejlesztés területén is lesz egy beruházás – tette hozzá.

Az uniós soros elnökségről azt mondta Orbán Viktor, hogy a korábbi svéd elnökség segíti a magyar elnökséget. A közös biztonság, és védelempolitika területén képes a támogatni Svédország a magyar uniós elnökség prioritásait.

„Nagyon jó beszélgetést folytattunk a magyar uniós elnökségről, és a biztonsági és védelempolitika területéről” – mondta Ulf Kristersson. A svéd miniszterelnök rámutatott, hogy a Gripen az egyik legjobb svéd termék a NATO számára. 180 svéd cég működik Magyarországon, és ezek a cégek 70 ezer embert foglalkoztatnak. Kristersson arról is beszélt, hogy az EU hosszútávú stratégiája is szóba került. 14 gépet lízingel Magyarország, és ezek a gépek magyar tulajdonba kerülnek 2026-tól. Most négy új gépet vásárol Magyarország – tette hozzá.

A versenyképesség és a belső piac esetében a két ország együttműködése az EU-ban is folytatódni fog.

