„Újra összejöttem az exemmel, de tartok tőle, hogy továbbra is más lányokkal ismerkedik!"

Egy kapcsolat újrakezdése sokak által vitatott téma: vannak, akik azt vallják, ami egyszer véget ért, azt jobb egyszer és mindenkorra lezárni, míg mások úgy vélekednek, ha az érzések továbbra sem hűltek ki, akkor talán még mindig van esély a pár számára. Egy nő nemrégiben a Mirror tanácsadó rovatához fordult dilemmájával: levelében elmesélte, hogy a közelmúltban ismét összejött a legelső, még kamaszkori szerelmével, és bár alapvetően jól megvannak, akadnak kétségei is a férfival kapcsolatban.

A nő elmondta, 17 évesek voltak, amikor összejöttek, majd azt követően, hogy ő egyetemre ment, szakítottak, ám az elmúlt 10 évben továbbra is közel maradtak egymáshoz, mint barátok. Volt párja ugyan többször is jelezte feléje, szívesen újrakezdené a románcukat, ám a levélíró nem vette ezt komolyan, és inkább másokkal randevúzott. Nemrégiben, egy hosszú és komoly kapcsolata lezárását követően kezdtek el ismét több időt együtt tölteni, és a nő végül arra jutott, ad még egy esélyt kettejüknek: az újrakezdett viszony alapvetően kedvezően is alakult, ám a levélírót mégis aggasztja valami. Elárulta, korábban a férfi meglehetősen sok emberrel kavart, és nem is olyan rég észrevette, továbbra is tartja üzenetben a kapcsolatot az egyik volt barátnőjével.

Rákérdeztem erre, mire bocsánatot kért, mondván, csak barátként tartották a kapcsolatot, és nem volt emögött semmi más. Azonban nem tudok nem aggódni amiatt, hogy lehet, elrontottam a barátságunkat egy románc miatt, ami talán nem is vezet sehova. Hogyan lehetek biztos abban, hogy nem küld neki és sok más nőnek is SMS-t?

– tette fel a kérdést levele végén a nő.

A tanácsadó, Coleen Nolan válaszában kijelentette, a levélíró kissé elhamarkodottan kezdett el következtetéseket levonni egy üzenet miatt, és szerinte több bizalmat kellene szavaznia a párjának.

Mindkettőtöknek van randevúzási múltja, ezért lehet, hogy egy olyan beszélgetésre lenne szükségetek, amelyben megállapodtok a határokról a volt partnerekkel való kapcsolattartást illetően

– tette még hozzá Nolan.