Ötöslottó: ezekkel a számokkal nyerhetsz több mint ötmilliárdot a hétvégén

Komoly milliárdokat zsebelhet be szombat este az a szerencsés, aki beletrafál az ötöslottó nyerőszámaiba: 2023 júliusa óta halmozódik a nyeremény, azaz hosszú hónapok óta nem sikerült senkinek sem eltalálnia mind az öt kihúzott számot. Ennek köszönhetően immár 5,35 milliárd forint vár a helyesen tippelőkre. Igen ám, de milyen számokat érdemes megjátszani? Noha statisztikailag minden számnak, minden számsornak pontosan ugyanakkora az esélye, az elmúlt időszakot vizsgálva kijelenthetjük: bizonyos számok mintha "szívesebben" kerülnének a kihúzottak közé. Az ötöslottó halmozódásának 25 hete alatt az öt nyerőszám között már 9 szám került be háromszor, így a 2, 4, 17, 32, 56, 74, 75, 77 és 89 is a szerencsések között szerepelt, de a halmozódás legszerencsésebb száma a 3-as, amely már négyszer is nyerőszámként került kisorsolásra. Ugyanebben az időszakban azonban több olyan szám is volt, amely még egyszer sem került kihúzásra, ilyen például a 11-es, a 21-es, a 31-es, az 57-es, az 58-as vagy éppen az 59-es – árulta el a Szerencsejáték Zrt.

Vajon elviszi valaki a milliárdos nyereményt? Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A halmozódás ideje alatt már 809 nyertes volt csupán egy nyerőszámra a telitalálatostól, és 626-an válthatták milliókra négytalálatosukat, köztük pedig 31 olyan szerencsés született, aki négymillió forintot is meghaladó összegnek örülhetett.

A hatoslottón is milliárdos a tét

Persze nem csak az ötös-, de a hatoslottót is érdemes megjátszani. Itt 10 hete halmozódik a fődíj, így vasárnap már 1,46 milliárd forintért lehet ikszelni. Érdekesség egyébként, hogy mindkét lottón taroltak a múlt héten a harmincasok. A hatoslottón a hat nyerőszámból három, az ötöslottón pedig az öt nyerőszámból négy is a harmincas számkörből került ki. Ritka együttállás, hogy mindkét sorsoláson két szám is nyertesként került kihúzásra, hiszen a 32-es és a 34-es is százezreket és milliókat érhetett a játékosoknak.