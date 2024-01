Minden eddiginél több milliomos, százmilliomos és milliárdos született 2023-ban

Az Ötöslottón tavaly négyen nyerték meg a jackpotot, közülük hárman milliárdos, egy szerencsés játékos pedig majdnem félmilliárdos nyereményt vihetett haza. A négytalálattal járó hét számjegyű nyereménnyel további 1228 szerencsés gazdagodott, így hazánk legnépszerűbb lottójátékával összesen 1232-en csatlakozhattak a milliomosok, százmilliomosok és milliárdosok klubjához.

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Bár tavaly nem született hazai telitalálatos az európai lottójátékon, 5+1 találatos szelvénnyel 7 szerencsés nyert százmilliós összeget, köztük volt, aki 300 millió forintot meghaladó nyereménnyel gazdagodott, és többen örülhettek kétszázmilliós nyereménynek. Az Eurojackpot-játékon összesen 99 darab legalább egymillió forintot meghaladó hazai nyeremény született 2023-ban.

A Hatoslottón tavaly összesen 7 telitalálatos született, köztük 3 darab milliárdos és 3 százmilliós főnyeremény talált gazdára. A Skandináv lottón 17 nagynyertes örülhetett, köztük 11-en százmilliós nyereménnyel gazdagodtak. A Kenón 108, a Puttón pedig 181 milliomos született. A Kenón 2023-ban a top nyeremény 300 millió forint volt. A Luxor játékon 121-en, Jokeren pedig 267-en örülhettek milliós vagy éppen több tízmilliós nyereményüknek, utóbbin 8 darab százmilliós nyeremény talált gazdára.

Rekord évet zárhattak a sportfogadók is, a Tippmixen és az idén megújult TippmixPro-n összesen 1925 milliomos született, köztük 77-en a v-sport offline, 7-en pedig a V-sport online játékkal. A Tippmixen 2023-ban összesen 727-en voltak, akik hét vagy éppen nyolc számjegyű nyereményre válthatták nyerő tippjeiket. A játékon a legfeljebb 200 forintos szelvények között a legmagasabb nyertes oddsú egy 200 forinttal kétszer megjátszott 5/5 kötésű szelvény volt, amivel a 7.696-os szorzójának köszönhetően áprilisban 1 539 252 forintot nyert a tulajdonosa, kétszer is. A TippmixPro-n minden eddiginél több, 1 114 milliomos vagy éppen tízmilliomos született tavaly. A játékon a legfeljebb 200 forintos szelvények között egy 108 forintos téttel megrakott szelvény szerezte a legmagasabb nyertes oddsot, a 23.198-as szorzónak köszönhetően 2 505 334 forintot nyertek vele szeptemberben. A második legmagasabb nyertes odds is izgalmas adatokat tartogat a kis tétek között, ugyanis összesen 11-szer tette meg ugyanazt a 9/9-es kötést 80 másodperc alatt februárban a játékos. Mindannyiszor 146 forint értékben fogadott 13.682-es oddsszal, így 1 997 638 forintot nyert, tizenegyszer, vagyis majdnem 22 millió forintot értek a nyertes tétek.

A lóverseny szerelmeseinek sincs oka panaszra, a Kincsem+ TUTI és Kincsem+ játékkal 2023-ban összesen 93 szerencsés magyar nyert millió feletti összeget, ők összesen 494 235 860 forintot vihettek haza. A tavalyi év legnagyobb nyertese az a szerencsés, aki június 16-án több mint 91 millió forintra válthatta tippjeit. Góltotóval hatan csatlakozhattak a milliomosok klubjához, a Totóval pedig 55-en lettek milliomosok.

Volt okuk örömre a sorsjegyek kedvelőinek is a tavalyi év folyamán. A hagyományos kaparósokkal 1212-en örülhettek nagyon, csak ők összesen majdnem hatmilliárd forintnyi nyereményt kapartak. A legtöbben a tavalyi év legnépszerűbb sorsjegyével, a Milliomos Klubbal gazdagodtak, több mint 500 olyan nyertes született, aki milliós vagy tízmilliós nyereménynek örülhetett. Töretlen a befogadó játszótérépítési programunkat is támogató Nagykarácsony sorsjegy, a 2023-as kiadással több mint nyolcvanan örülhettek nagynyereményüknek.

2023-ban a Szerencsejáték Zrt. megújította e-sorsjegy kínálatát, a játékosok pedig előszeretettel kaparták a régi és az új típusú virtuális sorsjegyeket is. A tavalyi év során összesen 45-en csatlakozhattak e-sorsjegy kaparásával a milliomosok klubjához, köztük 13-an nyolc számjegyű összeget kaparhattak ki a virtuális fedőréteg alól.

A Szerencsejáték Zrt. 2023 során többször is szervezett különsorsolásos nyereményjátékokat és akciókat, amelyeken akár nyeretlen szelvénnyel, vagy sorsjeggyel is lehetett játszani. Ezeknek köszönhetően ilyen módon összesen további 663-an csatlakozhattak a milliomosok klubjához. A milliomosok között 66 szerencsés tízmilliós, 5 nyertes 13 milliós, 1 játékos 15 milliós, 6 játékos 20 milliós, 1 szerencsés pedig 30 milliós nyereménnyel lett gazdagabb tavaly – közölte a Szerencsejáték Zrt.