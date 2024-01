Budapesti lépcsőházban esett össze az apuka, a felesége sem tudta megmenteni

Több mint másfél órán keresztül küzdöttek a mentők egy 40 év körüli férfi életéért az egyik budapesti lépcsőházban az év első napjaiban, de a betegen már nem tudtak segíteni. A fiatal családapa gyomortáji fájdalomról panaszkodott már kislánya reggeli etetésénél is, de nem gondolta, hogy komoly a baj. A fájdalom azonban napközben egyre erősödött, így délután ismét megemlítette a feleségének, hogy nem érzi jól magát, addigra már levegőt is nehezebben kapott.

Az asszony a kórházba indult a férjével, ám a földszintre érve a férfi összeesett, ezért mentőt hívtak. A rémült nő, még a hordozóban levő 5 hónapos csecsemőjének hangos sírása ellenére sem esett pánikba és végig pontosan követte a mentésirányító utasításait. Miután kiderült, hogy a beteg nem lélegzik, a telefonon kapott instrukciók szerint megkezdte a férje újraélesztését. A mentők pár perccel később emelt szinten folytatták az ellátást, ám a férfi életét nem sikerült megmenteni.

A mentők a Facebook-oldalukon megosztott eset kapcsán felhívták a figyelmet, hogy nemcsak stressz hatására, munkában, sportolás vagy mozgás során, hanem akár otthoni pihenés alatt is kialakulhat szívinfarktus. Bár hirtelen is jelentkezhet, sokszor órákkal, napokkal vagy már hetekkel korábban figyelmeztető jelek alakulnak ki, amik felismerése életmentő lehet. A szívinfarktus leggyakoribb jelei közé tartozik a nyomásérzés a mellkas közepén, esetleg furcsa teltségérzés vagy szorító mellkasi fájdalom, ami több percen keresztül fennáll. További tünetek a kisugárzó fájdalom a mellkasból a váll, a kar, a hát vagy akár a fogak, állkapocs irányába, az egyre sűrűsödő mellkasi fájdalmak, a folyamatosan fennálló fájdalom a has felső részén, a légszomj, az izzadás, megsemmisülésérzés, ájulás, hányinger és hányás.