Tojásdobáló fantom Kispesten: autókat, házakat is megszórt – Fotók

Kispesten egyre gyakoribbak az olyan incidensek, melyek felkavarták a helyiek életét. Az elmúlt napokban több autót is tojással dobáltak meg a városrészben, ami felháborodást váltott ki az érintettek körében.

Tojásokat dobáltak szét / Fotó: Pexels (illusztráció)

Több autót is megdobáltak

Felháborodott lakók számolnak be arról, hogy ismeretlenek az este folyamán tojásokkal dobáltak meg autókat.

Annyi történt, hogy amikor indultam dolgozni délután, láttam, hogy meg van dobálva az autóm tojással… Engem csak az háborít fel még, hogy a kispesti lakosok ezt vagy természetesnek veszik, vagy úgy gondolják, hogy feltűnési viszketegsége van az embernek, azért posztolja ki. Nem keletkezett károm, de senkinek nem esik jól, ha más tojással dobálja meg az értékeit

– mondta lapunknak Adrienn, aki nem örült, hogy tojáshéjat kell reggel kapargatnia a kocsijáról…

Andrea kapargathatta a tojáshéjat az autójáról / Fotó: Olvasói kép

A tojásdobálók több autót és házat is eltaláltak Kispesten. Egy nő beszámolója szerint az autója éjjel lett megdobálva, mikor éppen dolgozott. A biztonsági kamerákat is vizsgálják, de azok felvételén egyelőre nem találtak megfelelő bizonyítékot.

Több autót is megdobáltak / Fotó: Olvasói kép

Az épületek falát sem kímélték

Az incidens nemcsak az autókat érintette, hanem egyes paneleket is megdobáltak. Egy másik nő arról számolt be, hogy a saját ajtajukat is tojásokkal dobálták meg.

Minden tele volt tojásdarabkákkal… / Fotó: Olvasói kép

Sajnos azt kell hogy mondjam, hogy Kispest megváltozott. Én itt nőttem fel, szerettem itt lakni. […] Egy közösségként kéne működni és nem bántani egymást

– mondta az egyik helyi lakos.

Nem lehet tudni, hogy miért dobál valaki random dolgokat tojással az utcán. Mindenesetre a lakók remélik, hogy hamarosan véget érnek az ilyen megbotránkoztató esetek, és Kispest ismét visszatérhet a békés mindennapokhoz…