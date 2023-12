„Zsófi itt van velünk az ünnepeken is" – Sírjánál állítottak karácsonyfát a rákban elhunyt miskolci lánynak

Juhos Zsófiánál tavaly áprilisban diagnosztizáltak hasnyálmirigyrákot. Az akkor mindössze 18 éves miskolci lány eldöntötte: nem engedi, hogy betegsége határozza meg az életét, így TikTok-videókon keresztül mutatta be a rákot és a kemoterápiát. Ezzel tízezreknek adott erőt és motiválta követőit. Zsófi végül július 18-án, 19 évesen hunyt el családja körében, akik a mai napig nehezen birkóznak meg a gyásszal és az űrrel, amit lányuk hagyott maga után. Karácsonykor pedig mindez csak még nehezebb.

Zsófi / Fotó: Olvasói fotó

„Rózsaszín díszítést és karácsonyfát kért erre az évre. Készítettünk neki itthonra is és a temetőbe is”

Zsófinak még rengeteg terve volt. Bár már a betegségéről tudott, még az érettségit is letette, szállodaigazgató, esküvőszervező vagy kávézótulajdonos szeretett volna lenni, de folyamatosan dolgozott regényeken is. Szülei az utóbbi másfél évben napi 24 órában lányukkal foglalkoztak betegségéből adódóan, így felfoghatatlan számukra az az üresség, ami most a házban honol Zsófi után.

„Zsófi elvesztése után nagyon nehéz volt bárkivel is találkozni, még a testvéreivel és az unokáinkkal is inkább kerültük a kapcsolatot, mert úgy éreztük, ha velük vagyunk, az még jobban erősíti Zsófi hiányát”– mesélte a Metropolnak Zsófi édesapja.

Szülei rendbe raktak egy kertrészletet, ahol majd Zsófi növényeit fogják nevelni és gondozni / Fotó: Olvasói fotó

Mindent meg tudtunk vele beszélni, hogy hogy legyen majd nélküle, így az a feladatunk, hogy ezeket megpróbáljuk teljesíteni, megvalósítani. Rózsaszín díszítést és karácsonyfát kért erre az évre. Készítettünk neki itthonra is és a temetőbe is

– tette hozzá Zsolt, aki minden nap kimegy feleségével lányuk sírjához.

„Mindent megbeszélünk vele, szépítgetjük a sírját. Itthon kialakítottunk egy kis „szentélyt”, ahonnan őt elengedtük. Ezt is mindig szépítgetjük, hozunk valamit neki. Valamint, volt a házunk mögött egy csúnya, gazos terület, ezt kitakarítottuk, rendbe raktuk és csináltunk belőle egy meseszép virágoskertet, itt fogjuk nevelni a Zsófi virágait. Valahogy így próbáljuk ezt az óriási űrt kezelni, ami az ő elvesztésével keletkezett” – részletezte a gyászoló édesapa, mivel próbálják megőrizni lányuk emlékét és betölteni a kongó ürességet.

Szülei szentélyt hoztak létre a házban azon a részen, ahonnan elengedték Zsófit halála napján / Fotó: Olvasói fotó

„Neki az volt a legnagyobb félelme, hogy mi hogy fogjuk elviselni az ő elvesztését”

A miskolci lány nem a betegségtől, a fájdalomtól és a haláltól félt, amire sokszor ki is tért TikTok-videóiban is. Sokkal inkább az foglalkoztatta, hogy mi lesz a szüleivel és a testvéreivel, ha ő már nem lesz. Egyik videójában is azt kérte a követőitől, hogy halála után figyeljenek a szüleire és ne hagyják őket szomorkodni.

„Lassan el kell oda érnünk, hogy el tudjuk fogadni azt, hogy a testvérei is elveszítették őt és nem lehet, hogy további fájdalmat okozzunk nekik azzal, hogy minket is elveszítenek. Tehát a karácsony ugyanúgy lesz, mint eddig volt, megpróbálunk mindent ugyanúgy csinálni. Zsófia itt lesz velünk és reméljük, jó lesz neki ott a felhők között. Ő nem félt a betegségtől, a fájdalomtól, a haláltól, csak attól, hogy mi hogy fogjuk elviselni az ő elvesztését” – nyilatkozta az édesapa, akit feleségével együtt nagyon sérülékennyé tett a gyász, így nehezen viselik, ha kapnak egy negatív kommentet, amire sajnos volt példa.

Zsófi édesapjával, Zsolttal Olaszországban, ahová a 19 évesen elhunyt lány mindig is vágyott / Fotó: Olvasói fotó

Mindent megteszünk azért, hogy a karácsonyunk a lehető legjobban hasonlítson arra, amilyen régen volt. Próbálunk továbbra is megfelelni annak, amiben a kislányunkkal megegyeztünk és próbáljuk valamilyen módon fenntartani a lelki békénket és elfogadni az elfogadhatatlant

– zárta gondolatait megtörten Juhos Zsolt.