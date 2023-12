Most érkezett a hír! Két év börtönre ítélték Bródy János fiát Amerikában

Dánielt San Franciscóban találta bűnösnek a bíróság három vádpontban. Bródy János 38 éves fia bosszúból törte fel a bank számítógépes rendszerét, miután kirúgták őt onnan.

Fotó: Bors

Bródy Dániel a neves San Francisco-i pénzintézet, a The First Rebuplic Bank alkalmazottja volt addig, amíg megdöbbentő dologgal bukott le: pornográf tartalmakkal teli adathordozót csatlakoztatott a belső rendszerrel is kapcsolatban álló, védett gépéhez. A cég biztonsági osztálya ezt észlelve azonnal fegyelmi eljárást indított és hamarosan ki is rúgták – írta meg a Bors.

A férfi úgy döntött, bosszút áll: a San Francisco Chronicle beszámolója szerint Bródy János fia a kirúgását követően nem adta le a céges laptopját, hanem hazavitte.

A vádirat szerint a cég laptopjáról törölte a bank kódtárait, rosszindulatú szkriptet futtatott a naplók törlésére, gúnyolódásokat hagyott a bank kódjában a volt kollégák számára, és más banki alkalmazottaknak adta ki magát azzal, hogy munkameneteket nyitott a nevükben – írja a Bors.

A vádiratban az is szerepel, hogy e-mailben elküldött magának egy saját bankkódot, több mint 5000 dollár értékben. Az ügyészek szerint a bank rendszereiben okozott kár teljes költsége legalább 220 621 dollár, vagyis több, mint 70 millió forint – derül ki az amerikai ügyészség közleményéből.