Hihetetlen: még csak 7 éves Milán, de már tízezrek rajonganak érte a TikTokon

A mindössze 7 éves Varga Milánka tavaly december végén tette ki első videóját a TikTokra, ahogy a karácsonyfa előtt állva énekel. Itt még látássérült édesapja kísérte szintetizátorral, aki azóta is állandó szereplője Milánka videóinak, de többnyire már csak a tehetséges kisfiú mellett ül. A 7 éves roma kis srác ugyanis nemcsak hihetetlenül énekel, de szintetizátorral kíséri is magát. Milánka már az első videójával is elnyerte a nézők szívét és figyelmét, azonnal több, mint 30 ezer megtekintést hozott, ez a szám pedig egyre csak nő.

A kisfiúnak már rajongói oldala is nyílt Facebookon / Fotó: Facebook/A kis Milán rajongói oldala

„Ebből a gyermekből akkora sztár lesz!"

A kisfiú tehetsége azonnal feltűnt a TikTok nézőinek. Néhány videóján már több százezer, sőt milliós megtekintés van. A kommentek is arról árulkodnak, hogy imádják a követői Milánka hangját, tehetségét pedig ígéretesnek tartják. Sokan úgy vélik ő lesz a következő generáció nagy muzsikusa.

Született tehetség! Még sokra fogja vinni

– írják szinte minden videója alatt a nézők, de van olyan is, aki már a saját lakodalmába hívná el zenélni Milánkát.

„Ha egyszer férjhez megyek már meglesz az én kis zenészem"– írták.

Pár év és sok fellépése lesz! Erre született

– hangsúlyozzák a követők.

A kisfiúnak nem csak a hangja és a zenei tehetsége figyelemreméltó, de az az önbizalom is, amivel kiáll a mikrofon elé és, ahogy mozog a zenére. Talán ezért is látják úgy sokan, hogy színpadon is megállná a helyét. Igazi sztáralkat. Ezt persze a családja is tudja, így már Milánkát lehet hívni keresztelőre, szülinapra és lakodalomba is zenélni, de névre szóló, egyedi dalokat is lehet kérni a kisfiútól „speciálba".

Már Győzike is felfedezte a kisfiú tehetségét

A kisfiú zenei fejlesztésével édesapja foglalkozik, de már Gápár Győző is felfigyelt Milánkára. Két videón is ketten szerepelnek, ami kikerült Győzike oldalára is TikTok-on. A nézők szerint azonban a kisfiú tehetsége magasan veri Győzikéjét.

Győzike ne akard leénekelni Milánkát, mert nem tudod

– írják a videó alá.

„Győzike nyomd el magad, a srác sokkal jobb! Csak így tovább Milánka!" – teszik hozzá biztatva a kisfiút, akiről még biztosan hallunk majd a jövőben.