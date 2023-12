Karácsonyi vidámpark nyílt: kimaxolták az ünnepi vásárt

Ki mondta, hogy vidámparkot csak nyáron lehet üzemeltetni? Feltehetően ez volt az egyik alapgondolat a londoni Hyde Parkban szezonálisan üzemelő Winter Wonderland, azaz Téli csodavilág szervezőinek fejében. Amit aztán több másik is követett, így a hatalmas területen nemcsak ünnepire hangolt hullámvasutak, körhinták és egyéb vidámparki attrakciók kaptak helyet, de korcsolyapálya, szánkódomb, cirkusz, gasztrorészleg (jégbárral) és természetesen karácsonyi vásár is.

Fotó: Joshua Atkins / PWR Events, Hyde Park Winter Wonderland. Copyright © 2022 PWR Events, an International Management Group (UK) Limited company

A január elsejéig látogatható élményhelynek a brit fővárosban található, legendás Hyde Park ad otthont, itt található a híres Szónokok sarka, de ebben a parkban adott nagyszabású koncertet többek között Bruce Springsteen, a Rolling Stones, a Pink Floyd, Elton John, a Guns N' Roses, a Bon Jovi, Paul Simon, Madonna, Adele, P!nk és Celine Dion is.

Fotó: Joshua Atkins / PWR Events, Hyde Park Winter Wonderland. Copyright © 2022 PWR Events, an International Management Group (UK) Limited company

Az élmények összeállításánál figyeltek, hogy a legkisebbekkel érkező családok is találjanak maguknak szórakozási lehetőséget, ilyen például az a karácsonyfa-körhinta, melynek csengő/karácsonyfadíszt formáló kabinjai fedettek. Sőt, arra is figyeltek, hogy a fogyatékkal élők számára is biztosítson élményt a hely.

Fotó: Joshua Atkins / PWR Events, Hyde Park Winter Wonderland. Copyright © 2022 PWR Events, an International Management Group (UK) Limited company

A téllel járó korai sötétedést tökéletesen kihasználják a figyelemfelkeltő ünnepi fények, melyek tömegesen vonzzák az érdeklődőket a londoni Hyde Parkban található Winter Wonderlandbe.

Fotó: Eric Aydin-Barberini / PWR Events, Hyde Park Winter Wonderland. Copyright © 2022 PWR Events, an International Management Group (UK) Limited company

Sokak szerint a klasszikus körhinta is a tél és a karácsony élményeinek egyik megkerülhetetlen része, nem véletlen, hogy az otthoni, miniatűr karácsonyi városképekben is egyre inkább helyet kap, s természetesen ilyen csodára is fel lehet ülni az ünnepi időszakban a Winter Wonderlandben, amely megannyi élményt kínál.

Különleges vidámpark várja az érdeklődőket a tengeren túl is: San Franciscóban, a Historic Cow Palace-ban megnyílt és egészen december 17-éig látogatható a Great Dickens Christmas Fair & Victorian Holiday Party, ami felér egy időutazással a 19. századi Anglia karácsonyi forgatagába! Ezen a helyen a korabeli ruhákba öltözött szereplők és produkciók segítségével, Dickens karácsonyi műveinek meghatározó szereplőit életre keltve, sajátos miliőt teremtve idézik meg a békebeli angol karácsony szellemét, hangulatát!

Aki pedig szeretné az otthona melegében, a fotelje/széke kényelméből többé-kevésbé megtapasztalni, milyen érzés a Hyde Parkban található Winter Wonderland élményelemeire felülni, az feltétlenül nézze meg ezt a videót: