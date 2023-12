Drámai fordulatot vesz a tél: ez a furcsa szín fog megjelenni az égen

A hónak hamar vége, a következő napokban a havazást eső fogja váltani. Hétfőn reggel sokfelé ébredhetünk sűrű ködre, és szórványosan lehet eső és ködszitálás is. A hőmérséklet kicsit emelkedni fog, 4-5 fok körül fog alakulni. Egész hétre a szürke, borús, csapadékos időjárás lesz a jellemző. A hőmérő higanyszála maximum 9 fokig fog felkúszni, olvasható a köpönyegen.

A havazást eső fogja váltani a jövő héten / Illusztráció / Fotó: pexels



Enyhülni fog az idő, de kell az esernyő

Ma sok lesz a felhő az égen és csak rövid időszakokra süt ki a nap. Az ország több pontján is kialakulhat kisebb eső, zápor, északon havas eső, de sajnos a hajnali, reggeli órákban még ónos eső is eshet. Megélénkül a délies szél és néhol felerősödhet. Északon 0-4, máshol 5-10 fokot mutathatnak napközben a hőmérők.

Kedden országszerte napsütésre ébredhetünk, majd délután már megérkeznek a Dunántúl és az Alföld déli része fölé a felhők, és ezeken a tájakon a délután második felében és este egyre többfelé eleredhet az eső. Elszórtan záporok is kialakulhatnak, de északon reggel az ónos eső sem kizárt. A csúcshőmérséklet 4 és 12 fok között alakulhat.

A hét második felében sem lesz ez másként. Sokfelé kell esőre számítani, de a légmozgás nem lesz jelentős. A legmagasabb hőmérséklet 2 és 9 fok között alakulhat, és a hét vége felé már a nap is előbújhat.