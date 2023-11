Hatéves kislánya mentette meg a vezetés közben sztrókot kapott édesanya életét

Hihetetlen bátorságról tett tanúbizonyságot egy mindössze hatéves mississippi kislány, miután édesanyja vezetés közben sztrókot kapott az Egyesült Államokban.

A nő vezetés közben kapott sztrókot (Fotó: Unslapsh)

Bryanna és édesanyja, Yolanda Cook október 23-án a nagymamához tartott Prestonba, amikor Cook az autóúton vezetés közben agyvérzést kapott. Az anyukának arra még jutott ideje, hogy az erdőben leállítsa az autóját, majd elveszítette az eszméletét, így hiába szólongatta a lánya. A kislány ezután felhívta nagymamáját, aki azt tanácsolta Bryannának, hogy tárcsázza a 911-et (amerikai segélyhívó – a szerk.), és mondja el nekik, hogy mi történt.

Féltem, ezért felhívtam a nagymamámat, anyám nem akart felébredni

– mondta később a kislány.

Bryanna először egy Noxubee megyei diszpécserrel beszélt, aki kapcsolatba hozta őt Latonya Malone Lowndes megyei diszpécserrel. A gyermek ezután a segítségnyújtónak elmagyarázta, merre vannak, leírta a környezetet, hogy mennyire vannak az úttól, sőt még azt is el tudta mondani, hogy édesanyja milyen állapotban van.

A nő egyébként nem szerzett súlyos sérüléseket, de lánya böködésére nem reagált. A kocsi ajtaját a gyermek kinyitotta, hogy az anyukája friss levegőhöz juthasson.

Bryanna végül nagyon ügyesen leírta a helyzetüket a diszpécsernek, így nem sokkal később megtalálták őket, Yolandát pedig azonnal kórházba szállították. Ezután alapos kivizsgálás következett, a nőt október 31-ig bent tartották, ekkor már elhagyhatta a kórházat.

A megyei felügyelők kitüntették a kislányt, aki ekkor személyesen is találkozhatott azzal a diszpécserrel, akinek olyan ügyesen elmagyarázta a dolgokat – számolt be a szerencsés kimenetelű esetről a New York Post.